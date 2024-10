Le dirigeant du Vietnam rencontre le roi du Cambodge

Photo : VNA/CVN

À l'occasion du 20e anniversaire de l’intronisation du roi Norodom Sihamoni (29 octobre), le dirigeant Tô Lâm a félicité le Cambodge pour ses réalisations en 20 ans sous le règne du roi. Il a également congratulé le Cambodge pour avoir été sélectionné pour accueillir le XXe Sommet de la Francophonie en 2026, affirmant que le Vietnam soutiendrait le Cambodge pour organiser avec succès cet événement important.

Tô Lâm a souligné que le Vietnam appréciait toujours les valeurs historiques des relations Vietnam - Cambodge et des relations Cambodge - Laos - Vietnam et continuerait à se coordonner avec le Cambodge et le Laos pour rendre la coopération entre les trois pays de plus en plus substantielle et efficace, répondant aux exigences pratiques des trois pays.

Le roi Norodom Sihamoni a remercié le Vietnam pour son soutien et sa confiance constants envers le Cambodge sur la voie du développement socio-économique, de la culture, de l'éducation, des sciences et des technologies...

Les deux dirigeants se sont réjouis des réalisations des relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle et de coopération intégrale et durable à long terme entre le Vietnam et le Cambodge au cours des dernières années. Ils ont émis le souhait que les générations de dirigeants poursuivraient cette tradition, continuant à entretenir et à promouvoir ces relations pour répondre aux besoins des nouvelles périodes de développement.

VNA/CVN