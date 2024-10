Le dirigeant vietnamien rencontre le président mauritanien

Dans le cadre de sa participation au XIX e Sommet de la Francophonie en France, dans l'après-midi du 5 octobre (heure locale) à Paris, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a rencontré le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, également président en exercice de l'Union africaine (UA).

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, le dirigeant Tô Lâm a affirmé que le Vietnam se souvenait toujours du soutien précieux que le gouvernement et le peuple mauritaniens lui avaient apporté dans la lutte d’hier pour l’indépendance nationale.

Il a également apprécié le rôle de la Mauritanie en tant que président de l'UA, avant de remercier l’UA d'avoir créé les conditions permettant au Vietnam d'achever les procédures pour devenir observateur officiel de l'UA en décembre 2023.

Le président mauritanien a estimé que le Vietnam était un exemple de réussite pour les pays africains, dont la Mauritanie, et que le Vietnam constituerait une passerelle pour la coopération UA - ASEAN.

Les deux parties ont convenu d'intensifier les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux et canaux, contribuant ainsi à renforcer la confiance politique et à créer un nouvel élan pour la coopération bilatérale dans les temps à venir.

VNA/CVN