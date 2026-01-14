Le PM Pham Minh Chinh exhorte à une intégration internationale plus profonde et plus efficace

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a déclaré mercredi 14 janvier que 2026 marquera le début d’une nouvelle étape de l’intégration nationale, insistant sur la nécessité de poursuivre la coopération internationale de manière plus globale, substantielle et efficace, conformément aux orientations de la politique extérieure définies par le XIV e Congrès national du Parti.

>> Renforcer la coopération internationale pour valoriser les réalisations du Vietnam



>> Coopération internationale : intérêts communs, risques partagés

>> Gouvernance publique : le Vietnam intensifie la coopération internationale

>> Extradition : consolider les outils juridiques et la coopération internationale

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que cette approche implique une transition claire : passer de l’élargissement des liens à l’amélioration de leur qualité et de leur profondeur, de la participation à un leadership proactif et à la définition des priorités, tout en renforçant l’autonomie et la résilience nationales et en maintenant des réponses flexibles et efficaces face à un contexte mondial de plus en plus complexe.

S’adressant à une conférence nationale sur le bilan du travail d’intégration internationale du Comité national de pilotage pour l’intégration internationale en 2025 et présentant les objectifs pour 2026, il a insisté sur le fait que l’intégration sert trois objectifs clés : renforcer le prestige, les capacités, la position et la crédibilité du Vietnam sur la scène internationale ; Renforcer la proactivité stratégique dans les relations internationales et améliorer le bien-être matériel et spirituel de la population.

Le chef du gouvernement qui préside également ce comité a noté que la multiplication des défis mondiaux et régionaux en 2025 a incité le Politburo à adopter la résolution n° 9-NQ/TW sur l’intégration internationale dans le nouveau contexte, faisant de l’intégration un pilier central des politiques de développement stratégique du pays pour la nouvelle ère.

Passant en revue la mise en œuvre de la résolution au cours de l’année écoulée, le Premier ministre a déclaré que l’intégration économique internationale avait contribué à rehausser le rôle et le prestige du Vietnam, la diplomatie économique permettant au pays de s’adapter rapidement aux chocs extérieurs, de surmonter les défis, de saisir les opportunités et de traduire ses objectifs stratégiques en résultats concrets.

Il a appelé les ministères, les secteurs, les agences et les collectivités locales à adopter une approche plus proactive et efficace de l’intégration, guidée par les principes d’approfondissement du fond, d’élargissement du champ d’application et d’amélioration de l’efficience. Il a également insisté sur la nécessité d’une réflexion et d’une action renouvelées, d’un perfectionnement du cadre théorique du Parti en matière de politique étrangère et d’intégration internationale, ainsi que sur l’élaboration rapide d’une résolution définissant les grandes orientations de la politique étrangère du 14e Congrès national du Parti.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité d’améliorer la qualité de l’intégration économique en soutien aux secteurs stratégiques, tout en poursuivant une intégration politique plus approfondie, plus substantielle et plus efficace. Il a également mis en avant l’importance d’une coordination plus étroite entre les affaires étrangères, la défense et la sécurité afin de constituer une "ligne de défense avancée globale".

Par ailleurs, le Vietnam accélérera son intégration dans les domaines de la science et de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, tout en promouvant simultanément la coopération culturelle, sociale, touristique, environnementale, sanitaire et éducative. Des efforts accrus seront déployés pour conclure et mettre en œuvre efficacement les engagements et accords internationaux, et pour renforcer le rôle de coordination du Comité face aux défis institutionnels, politiques et intersectoriels.

La conférence a constaté que le leadership opportun et éclairé du Parti a contribué à façonner une vision renouvelée de l’intégration internationale, permettant d’atteindre un volume d’échanges commerciaux record de plus de 920 milliards de dollars, un excédent commercial supérieur à 21 milliards de dollars et un niveau record d’investissements directs étrangers estimés entre 28 et 29 milliards de dollars.

L’intégration du Vietnam dans les domaines politique, de la défense et de la sécurité s’est déroulée de manière coordonnée et globale. Le pays joue un rôle de plus en plus proactif et de premier plan au sein des principales instances internationales et régionales telles que l’ONU, l’ASEAN, l’APEC, le Forum économique mondial, l’élargissement des BRICS et le G20, ce qui lui vaut un large soutien et une reconnaissance positive de la part de ses partenaires.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a également organisé avec succès d’importants événements internationaux, notamment le Forum de l’avenir de l’ASEAN, le Sommet P4G, les célébrations de la Journée de Vesak des Nations Unies, le Forum économique d’automne 2025 et la cérémonie d’ouverture de la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité à Hanoï.

Les échanges bilatéraux, la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, l’engagement dans les forums multilatéraux de défense et la coopération via des mécanismes tels qu’INTERPOL et ASEANPOL ont renforcé la position internationale du Vietnam et contribué à mobiliser des ressources pour la sécurité nationale.

L’intégration scientifique et technologique a joué un rôle essentiel dans l’accès aux connaissances et aux ressources extérieures pour la croissance et la restructuration économique. La coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la santé et autres a permis d’élargir les réseaux d’intérêts communs avec les principaux partenaires, contribuant ainsi au développement durable, au bien-être social et à la sécurité humaine.

Les ministères, les secteurs et les collectivités locales se sont montrés plus proactifs et innovants dans le développement de l’intégration internationale, signant de nombreux engagements et accords internationaux qui apportent des avantages concrets. Les collectivités frontalières voisines de la Chine, du Laos et du Cambodge ont activement promu les économies frontalières, la connectivité logistique et le commerce transfrontalier, renforçant ainsi la paix et la convivialité aux frontières tout en élargissant leur espace stratégique pour le développement socio-économique local.

La capacité du pays à négocier et à mettre en œuvre ses engagements internationaux n’a cessé de s’améliorer, impulsant des réformes institutionnelles, politiques et juridiques nationales. Les activités étrangères de haut niveau ont permis la conclusion d’un nombre croissant d’accords diversifiés, en phase avec les priorités stratégiques du Vietnam, notamment dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et du développement durable.

VNA/CVN