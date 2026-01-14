Inauguration du Centre de presse du XIVe Congrès national du Parti

Le Centre de presse du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam a été officiellement inauguré dans l’après-midi du 14 janvier au Centre national des congrès à Hanoï, en présence de Trân Câm Tu, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat et chef du sous-comité chargé du service du XIVᵉ Congrès national du Parti.

Le Centre de presse a été conçu afin d’assurer une diffusion de l’information rapide, précise et complète. Des équipements modernes y ont été installés, notamment une connexion Internet haut débit, plus de 150 ordinateurs, ainsi que des systèmes d’impression et de diffusion audiovisuelle, offrant ainsi aux journalistes des conditions de travail optimales.

À l’occasion de ce Congrès, le nombre de participants accrédités enregistre une nette augmentation par rapport à l’édition précédente. Le Centre accueille 597 journalistes et techniciens issus de 113 organes de presse nationaux, ainsi que 79 représentants de 43 agences de presse étrangères et médias internationaux. Les grands médias nationaux, tels que la Télévision du Vietnam, la Voix du Vietnam, l’Agence vietnamienne d’Information et le journal Nhan Dan (Peuple), assureront la fourniture d’images et de signaux audiovisuels à l’ensemble des organes de presse.

Selon Lai Xuân Môn, membre du Comité central du Parti, vice-président permanent de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du Parti, et directeur du Centre de presse du XIVᵉ Congrès national du Parti, la campagne de communication autour du Congrès a été déployée de manière synchronisée sur l’ensemble du territoire.

La presse met en lumière les réalisations du mandat précédent, les acquis après quarante ans de Renouveau, ainsi que la vision stratégique pour le développement futur du pays. Les appréciations positives de la communauté internationale sur la croissance du Vietnam sous la direction du Parti sont également largement relayées.

En marge de la cérémonie, les délégués ont visité un stand de livres et de journaux consacrés au XIVᵉ Congrès national du Parti, ainsi qu’une exposition photographique retraçant, à travers près de 500 clichés, les jalons majeurs de la révolution vietnamienne liés aux différents congrès du Parti. Ils ont également découvert une exposition de plus de 200 documents et objets historiques placée sous le thème "De Congrès en Congrès", illustrant les victoires et les progrès accomplis par la nation.

À cette occasion, une collection spéciale de timbres commémorant le XIVᵉ Congrès a été officiellement émise. Son graphisme moderne symbolise l’aspiration du Vietnam à l’innovation technologique et à la transformation numérique, ouvrant la voie à une nouvelle ère de prospérité.

La cérémonie s’est conclue par une conférence de presse internationale, marquant le lancement officiel des activités médiatiques liées à ce grand rendez-vous politique.

