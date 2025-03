Tir sportif : le Vietnam fait sensation à la Coupe d’Asie 2025

Photo : CTV/CVN

Le 18 février, lors de la compétition par équipes de pistolet vitesse à 25 m, les tireurs vietnamiens Hà Minh Thành, Pham Quang Huy et Vu Tiên Nam ont livré une performance remarquable. Le premier a dominé les qualifications avec un score de 585 points, tandis que le second a terminé 6e avec 576 points et le dernier, 14e avec 566 points.

Le format de la compétition exigeait des performances individuelles pour les qualifications, mais les scores étaient cumulés pour le classement par équipes. Grâce à cette stratégie, l’équipe vietnamienne a triomphé avec un total de 1.727 points, devançant le Japon (1.714 points) et l’Indonésie (1.711 points). C’est la première fois que le Vietnam réalise un tel exploit à l’échelle continentale.

Coup double de Pham Quang Huy

Les performances de Hà Minh Thành et Pham Quang Huy leur ont également permis d’accéder à la finale individuelle. Malgré des efforts soutenus, Pham Quang Huy a été éliminé après la quatrième série. En revanche, Hà Minh Thành s’est hissé à la troisième place avec 25 points, décrochant ainsi la médaille de bronze. Le Japonais Chiryukin Nikita a remporté l’argent (26 points) et le Sud-Coréen Yoon Seo Yeong l’or (27 points).

Photo : CTV/CVN

En outre, le Vietnam a obtenu deux autres médailles d’or lors de cette Coupe de tir d’Asie, grâce à la victoire du duo Pham Quang Huy et Trinh Thu Vinh au pistolet à air comprimé à 10 m mixte ainsi que du trio Hà Minh Thành, Trân Công Hiêu et Phan Công Minh au pistolet standard 25 m par équipes masculines.

Malgré un retard de 0-10 après les cinq premiers tirs, Pham Quang Huy et Trinh Thu Vinh ont effectué une remontée en force, s’imposant finalement 17-13 sur leurs adversaires indonésiens en finale pour remporter la médaille d’or.

Il s’agit de la deuxième fois que le duo vietnamien empoche une médaille d’or à la Coupe d’Asie de tir. En 2024 à Jakarta, en Indonésie, Trinh Thu Vinh et Pham Quang Huy avaient également remporté l’épreuve par équipes mixtes de pistolet à air comprimé à 10 m.

Le pays a également décroché une médaille d’argent au pistolet à air 10 m par équipes masculines (Pham Quang Huy, Lai Công Minh et Nguyên Dinh Thanh), ainsi que trois de bronze : au pistolet à air à 10 m individuel masculin (Pham Quang Huy), au pistolet à air 10 m individuel féminin (Trinh Thu Vinh) et au pistolet sportif 25 m féminin (Trinh Thu Vinh, Nguyên Thuy Dung et Nguyên Thuy Trang).

Photo : CTV/CVN

La finale du pistolet à air comprimé à 10 m dames, réunissant les huit meilleures tireuses des qualifications, s’est déroulée à 11h00. Trinh Thu Vinh, première de la phase qualificative, a affronté Liu Heng-yu, Chen Yu-ju, Cheng Yen-ching (Taïwan, Chine), Irina Yunusmetova (Kazakhstan), Miki Oritani (Japon), Hwang Seong-eun (République de Corée) et Nurul Syasya Nadiah Binti Mohd Arifin (Malaisie). Au classement mondial, Liu Heng-yu était 13e, suivie de Yunusmetova (15e) et de Thu Vinh (17e).

Au cours des deux premières séries, Thu Vinh a obtenu 99,1 points, réalisant cinq tirs à plus de 10 points, ce qui lui a permis de se classer troisième derrière Yunusmetova et Hwang Seong-eun. Cependant, à partir de la troisième série, la tireuse née en 2000 n’a dépassé les 10 points qu’une seule fois, chutant ainsi à la quatrième place.

Lors de la septième série, décisive pour l’attribution des médailles, Thu Vinh a réalisé ses meilleures performances avec des scores de 10,2 et 9,9 points, tandis que Yunusmetova a marqué 9,7 et 8,8 points. Toutes deux se sont retrouvées à égalité avec un total de 195,9 points, entraînant un tir de barrage.

Dans cette épreuve, Thu Vinh et Yunusmetova ont tiré simultanément. Au moment de l’affichage, Thu Vinh l’a emporté avec un tir à 9,4 points contre 7,7 pour son adversaire.

La Coupe d’Asie de tir à la carabine/pistolet 2025 s’est déroulée du 9 au 22 février en Thaïlande, avec 280 tireurs de 23 pays et territoires s’affrontant dans sept épreuves masculines, cinq féminines, deux mixtes et six catégories pour les jeunes. À noter l’absence de tireurs des puissances que sont la Chine et l’Inde.

Le Vietnam a participé au tournoi avec 18 tireurs : Trinh Thu Vinh, Pham Quang Huy, Hà Minh Thành, Lai Công Minh, Lê Thi Mông Tuyên, Nguyên Dinh Thành, Nguyên Thành Nam, Nguyên Thi Thao, Nguyên Thùy Trang, Nguyên Phan Hiên Khanh, Nguyên Tam Quang, Nguyên Thùy Dung, Phan Công Minh, Phi Thanh Thao, Trân An Tin, Trân Công Hiêu, Triêu Thi Hoa Hông et Vu Tiên Nam.

Le pays a terminé à la quatrième place du classement par nations, avec trois médailles d’or, trois d’argent et cinq de bronze, derrière le Kazakhstan, la République de Corée et Singapour.

Phuong Nga/CVN