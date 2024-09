Quand les jeunes explorent la fusion du traditionnel et du moderne

De plus en plus de jeunes choisissent des emplois qui contribuent à la conservation et à la valorisation du patrimoine. Ils sont également de plus en plus actifs dans la vie culturelle communautaire, beaucoup s’engageant dans la recherche des valeurs anciennes à travers de nouvelles formes d’art.

Ils sont également de plus en plus actifs dans la vie culturelle communautaire, beaucoup s’engageant dans la recherche de valeurs anciennes à travers de nouvelles formes d’art. Cette nouvelle tendance offre de nombreuses possibilités de carrière, mettant en avant la créativité des jeunes et leur responsabilité envers la communauté.

Œuvres créatives et contemporaines

Depuis quelques années, Nguyên Quôc Hoàng Anh, directeur, fondateur de la plateforme culturelle et artistique “Lên ngàn” (Aller en montagne) s’est imposé comme une figure remarquable dans le milieu artistique vietnamien. Il est particulièrement apprécié des jeunes pour ses œuvres créatives apportant un souffle contemporain.

Audacieux, Hoàng Anh a introduit dans le tuông et le chèo, deux formes de théâtre chanté traditionnelles, des bribes de hip-hop et de musique électronique. Ses créations rendent les personnes âgées nostalgiques et attirent les plus jeunes vers l’art traditionnel.

"Un point de départ solide nous permet d’aller loin et avec confiance. Ce point de départ n’est autre que la culture, avec ce qu’elle a de plus familier pour nous. Pour ma part, j’ai choisi d’aborder la culture en traitant des questions qui me tiennent le plus à cœur : le théâtre traditionnel, la musique traditionnelle, les expressions personnelles et la nature sociale de l’art contemporain. Cette approche m’a donné confiance en l’avenir", partage-t-il.

Des espaces d’art traditionnels mélangés à de la musique moderne ont ainsi été constitués par le groupe "Lên ngàn" de Hoàng Anh, attirant un large public. En août dernier, le groupe a présenté à Hanoï "Face à l’infini", un projet mis en œuvre en collaboration avec le Théâtre de tuông du Vietnam.

"Ce qui est intéressant dans ce spectacle, c’est un dialogue entre la danse occidentale contemporaine et la danse traditionnelle vietnamienne, en particulier l’art du +tuông+. En tant que directeur artistique et scénariste, je veux exprimer mon appréciation pour le patrimoine culturel local et plus précisément, l’art du +tuông+. Je veux le mettre sur un pied d’égalité avec l’art contemporain occidental, et plus particulièrement la danse contemporaine. Nous regardons dans la tradition pour voir la modernité. En d’autres termes, plus nous nous enfonçons dans la tradition, plus nous voyons la modernité. Et nous réalisons soudain que tout ce que nous voulons chercher, innover et créer existe en fait déjà dans la culture vietnamienne. Ce que nous devons faire, c’est juste revenir", confie-t-il.

Dialogue avec la tradition

Autres jeunes, autres approches. La numérisation du patrimoine culturel s’affirme de plus en plus comme une méthode de conservation appropriée dans la société numérique d’aujourd’hui.

"Dialogue avec la tradition" est un projet de communication pour quatre villages d’artisanat traditionnel de Hanoï, à savoir ceux de la laque de Hà Thái, des libellules en bambou de Thach Xá, des marionnettes sur l'eau de Dào Thuc et de la soie de Van Phúc. Mené par VICAS ART STUDIO en collaboration avec le Club de connexions patrimoniales, ce projet est soutenu par le British Council au Vietnam, dans le but de mettre le patrimoine culturel au profit de toutes les classes sociales.

"À travers ce projet, nous voulons créer un dialogue entre les générations afin de faciliter les échanges au sein de la communauté, et entre les artisans, en les invitant à réfléchir sur les changements de la tradition à la modernité", fait savoir la responsable de la communication du projet, Ly Phuong Mai, étudiante en 4e année à l’École des sciences interdisciplinaires et des arts de l’Université nationale de Hanoï.

"Nous souhaitons également constituer une base de données accessible aux spécialistes mais aussi aux jeunes et à toutes les personnes intéressées par la culture artisanale des villages. Le projet a commencé par des diffusions en direct dans les villages et les ateliers de production. Les artisans ont partagé la façon dont ils font leur travail quotidien. Nous les avons filmés et avons gardé les enregistrements tels quels, sans coupure. Nous les avons divisés en petits épisodes et les avons publiés en ligne", raconte-t-elle.

Sur la fanpage Facebook "Dialogue avec la tradition", en regardant chaque courte vidéo, le public sera plongé dans des souvenirs, des images et des sons uniques. Cela leur permettra d’explorer et d’honorer le précieux patrimoine culturel de la nation avec les membres du projet, comme l’indique Trân Minh Hà, qui en fait partie.

"Nous voulons fabriquer des produits liés à la culture en explorant tous les aspects possibles pour les présenter aux jeunes. Les artisans sont les personnes les mieux placées pour diffuser les valeurs culturelles de la nation et aider les gens à comprendre des choses plus profondes", estime-t-elle.

Nguyên Quôc Hoàng Anh, avec son parcours culturel et artistique "Lên ngàn", et le projet médiatique "Dialogue avec la tradition" ne sont que deux des nombreux exemples de jeunes qui s’engagent en faveur de la préservation et de la promotion du patrimoine national. Créative et enthousiaste, la jeune génération est prête à l’enrichir avec de nouvelles créations.

