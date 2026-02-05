Le Vietnam salue le rôle du PNUD dans la coopération pour le développement durable

Un dialogue interactif entre les États membres et l’Administrateur du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Alexander De Croo, s’est tenu mercredi 4 février, au siège des Nations unies à New York.

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole lors du dialogue, l'ambassadeur Dô Hùng Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a hautement apprécié le rôle et les contributions concrètes du PNUD sur le terrain. Il a qualifié cette agence d'incarnation la plus tangible de l'ONU auprès des populations de nombreux pays, dont le Vietnam. Le diplomate a salué l'efficacité de la coopération étroite entre le Vietnam et le PNUD, particulièrement dans le renforcement de la résilience face aux catastrophes naturelles et la protection de l'environnement.

L'ambassadeur Dô Hùng Viêt a réaffirmé le soutien du Vietnam aux priorités du Plan stratégique du PNUD pour la période 2026 - 2029. Il a suggéré que le PNUD intensifie son appui au Vietnam dans la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), ainsi que dans la promotion de la science, de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle, considérées comme des moteurs essentiels du développement durable.

Concernant la réforme du système onusien, le chef de la mission vietnamienne a appelé le PNUD à continuer de jouer un rôle de premier plan pour renforcer la cohérence et la coordination au sein du système, en s’appuyant notamment sur les enseignements tirés de l’initiative "Unis dans l’action" déployée au Vietnam. Enfin, il a insisté sur l’importance de maintenir des ressources financières de base stables afin de garantir l’efficacité opérationnelle du PNUD, en particulier lors de ses interventions sur le terrain.

VNA/CVN