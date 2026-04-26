Le village de Luôc, joyau caché à Tuyên Quang

Situé à environ 250 km de Hanoï, le village de Luôc, dans la commune de Nà Hang, province de Tuyên Quang (Nord), attire les visiteurs grâce à ses paysages préservés, son climat frais et son atmosphère paisible.

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Photo : CTV/CVN

Le village de Luôc se trouve dans une position isolée, niché au cœur d’une vaste vallée et entouré de hautes montagnes. Depuis le centre de l’ancien bourg de Na Hang, les touristes suivent un sentier longeant la montagne sur environ 2 km, puis franchissent une longue pente pour atteindre le village.

“La route menant au village est relativement accessible, bien que certains tronçons soient étroits et sinueux. En roulant lentement à moto ou en voiture, les voyageurs peuvent admirer le paysage, se détendre et profiter de la nature verdoyante”, a confié Trân Hai Dang, un jeune Hanoïen.

“Je suis parti de Hanoï en voiture pour me rendre au village. Le trajet n’est pas trop difficile : certaines portions sont bétonnées, d’autres restent en terre. À mon arrivée, j’ai été vraiment impressionné par le calme des lieux. Tout y est encore très préservé, avec beaucoup de montagnes et de végétation”, a-t-il raconté.

Selon ce jeune voyageur, au-delà des paysages, les habitants lui ont également laissé une forte impression. Il estime que la population locale développe le tourisme de manière authentique et discrète, en privilégiant les valeurs traditionnelles et la simplicité rurale.

“Comparé à d’autres villages touristiques que j’ai visités, Luôc conserve davantage une véritable vie locale et n’est pas encore trop commercialisé”, a partagé M. Dang. “Ce que j’aime le plus ici, c’est de pouvoir participer à des activités très simples du quotidien. Ce ne sont pas des expériences +mises en scène+, mais une véritable immersion dans le rythme de vie des habitants. Parfois, il suffit de se promener autour du homestay, de respirer l’air pur et d’admirer le paysage pour se sentir apaisé et détendu”, a-t-il ajouté.

Saveurs naturelles

Côté gastronomie, les visiteurs peuvent savourer de nombreux plats locaux attrayants tels que des légumes de forêt, du poulet de colline ou du riz préparé selon des méthodes traditionnelles. Les mets, sans préparation sophistiquée, conservent des saveurs authentiques et naturelles. Déguster de bons produits au cœur de la montagne, entouré de personnes sincères, rend l’expérience encore plus mémorable.

Photo : CTV/CVN

Par ailleurs, les touristes peuvent également cueillir des fraises, y compris des variétés taïwanaises, et déguster sur place des fruits mûrs, sucrés et parfumés. Cueillir des légumes ou des fruits, puis les cuisiner et les manger immédiatement permet de ressentir toute leur fraîcheur et leur douceur. Ces petits plaisirs sont parfois difficiles à trouver en ville.

En venant au village de Luôc, les voyageurs ont l’impression de se ressourcer et de se reconnecter à eux-mêmes de manière très naturelle. Outre le séjour chez l’habitant, ils peuvent faire une excursion en barque sur le lac de Na Hang et combiner leur visite avec d’autres sites touristiques.

Parmi les destinations intéressantes figurent également le temple Pác Ta, lieu sacré situé au bord du lac ; Thuong Lâm, réputé pour ses paysages de montagnes karstiques et ses villages paisibles ; ou encore la cascade de Khuôi Nhi, avec son eau fraîche idéale pour la baignade.

Nguyên Thành/CVN