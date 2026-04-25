Tourisme : l’essor du "road trip", entre liberté et quête d’authenticité

Dans un contexte de mutation des pratiques touristiques, le "road trip" s’impose comme une tendance en plein essor au Vietnam, reflétant une aspiration croissante des voyageurs à des expériences personnalisées, immersives et autonomes.

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Photo : CTV/CVN

Selon des observations récentes du secteur, les touristes vietnamiens privilégient désormais des itinéraires capables de refléter leur identité et leurs attentes individuelles. Les voyages en voiture ou à moto, qui permettent de choisir librement le rythme, les haltes et les détours, répondent pleinement à cette demande, notamment durant la saison printanière, propice aux déplacements à travers le pays.

Au Nord, la boucle de Hà Giang, longue de 300 à 350 kms, s’affirme comme l’un des itinéraires emblématiques. Surnommée "route d’or" du Nord-Est, elle traverse des paysages spectaculaires de montagnes calcaires, de rizières en terrasses et de cols sinueux. Au printemps, la région se distingue par la floraison des cerisiers, des pruniers et des pêchers, tandis que le plateau karstique de Dông Van, classé Géoparc mondial par l’UNESCO, offre un cadre naturel particulièrement remarquable.

Dans le Centre, le col de Hai Vân, reliant Dà Nang à Huê, figure parmi les routes panoramiques les plus célèbres. Surnommé "col des Nuages", il serpente entre mer et montagne, offrant des vues spectaculaires. Le site historique de Hai Vân Quan, situé à son sommet, constitue une halte privilégiée, conjuguant patrimoine et paysages maritimes. La période de transition climatique du mois de mars est jugée idéale pour parcourir cet axe.

Plus au Sud, la route Truong Son Dông, longue d’environ 790 km, traverse forêts primaires et hauts plateaux, révélant un Vietnam plus sauvage et préservé. Des sites tels que la cascade K50, nichée au cœur de la réserve naturelle de Kon Chu Rang (province de Gia Lai), ou encore l’ancienne piste d’atterrissage de So Phai (province de Gia Lai), témoignent de la diversité des expériences offertes sur cet itinéraire.

Par ailleurs, le littoral du Parc national de Nui Chua, entre Cam Ranh et Vinh Hy (province de Khanh Hoà au Centre), constitue une autre destination de choix. La route provinciale DT702 longe des falaises arides plongeant dans les eaux turquoise, ponctuée de plages et de criques isolées telles que Bai Chuôi, Bai Kinh ou encore la baie de Vinh Hy. Cette région séduit par son caractère préservé et ses possibilités d’arrêts spontanés.

Changement structurel du secteur touristique

Photo : CTV/CVN

D’après Branavan Aruljothi, directeur national de Booking.com au Vietnam, 82% des jeunes voyageurs vietnamiens (génération Z) se déclarent prêts à recourir à des véhicules autonomes ou à l’intelligence artificielle pour concevoir leurs itinéraires. Par ailleurs, 93% des personnes interrogées privilégient la flexibilité et la spontanéité dans leurs déplacements.

Les experts estiment que cette évolution traduit un changement structurel du secteur touristique, où l’itinéraire devient aussi important que la destination elle-même. Le "road trip" apparaît ainsi comme une forme de voyage adaptée aux nouvelles attentes, favorisant à la fois la découverte, l’autonomie et une connexion plus intime avec les territoires.

Dans cette dynamique, le Vietnam, riche de sa diversité géographique et culturelle, dispose d’atouts significatifs pour consolider son positionnement en tant que destination de référence pour ce type de tourisme expérientiel.

VNA/CVN