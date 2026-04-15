Numérisation du patrimoine culturel immatériel : une nouvelle voie s’ouvre, mais elle ne sera pas facile

Lorsque les valeurs traditionnelles sont transformées en données numériques, le patrimoine ne reste plus en sommeil dans la mémoire collective, mais devient une ressource pour le développement, reliant le passé au présent et à l'avenir.

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Photos : VNA/CVN

Le projet "Transformation numérique du secteur culturel à l'horizon 2030, vision 2045" a été approuvé par le Premier ministre dans sa décision n°611/QD-TTg du 4 avril 2026. L'un des objectifs est que, d'ici 2030, au moins 80% du patrimoine culturel immatériel (PCI) des régions à forte population ethnique minoritaire soit numérisé et stocké dans des bases de données culturelles spécialisées.

Ces objectifs montrent que la numérisation ouvre une nouvelle perspective, permettant au patrimoine culturel des minorités ethniques de dépasser les limites de la conservation traditionnelle et de diffuser et promouvoir durablement sa valeur. Cependant, donner vie aux données, combler le fossé d'accès et garantir l'authenticité du patrimoine dans l'environnement numérique demeurent des défis majeurs.

Pour la première fois, le patrimoine culturel immatériel a été officiellement réglementé par la loi de 2001 sur le patrimoine culturel (modifiée et complétée en 2024), marquant un tournant majeur dans la prise de conscience de la société quant à la valeur de ce patrimoine. Depuis lors, grâce aux investissements de l’État, la société s’est mobilisée pour restaurer, préserver et promouvoir efficacement ce trésor du patrimoine culturel immatériel.

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Selon les statistiques du Département des cultures ethniques du Vietnam (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), sur les 62.283 patrimoines culturels immatériels recensés à l’échelle nationale, 571 figurent actuellement sur la liste nationale, dont un grand nombre appartiennent à des groupes ethniques minoritaires.

Parmi les 17 sites inscrits au patrimoine culturel immatériel par l’UNESCO, au moins six sont directement liés à la culture de minorités ethniques ou de communautés spécifiques dans différentes régions.

Ces chiffres témoignent de la diversité et de la richesse du patrimoine culturel immatériel du Vietnam et affirment l'engagement du Parti et de l'État en faveur de son développement, tant pour le Vietnam que pour l'humanité, y compris le patrimoine culturel des minorités ethniques.

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Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet 6 du Programme national ciblé pour le développement socio-économique des minorités ethniques et des régions montagneuses (2021-2025), le pays a œuvré à la préservation de 124 festivals traditionnels uniques des minorités ethniques, élaboré 36 modèles de préservation de la culture des minorités ethniques et soutenu la création et le maintien d'activités pour 695 clubs de culture populaire et 5.760 troupes artistiques traditionnelles dans les villages et hameaux des régions à forte population issues de minorités ethniques.

Bien que des résultats encourageants aient été obtenus, la préservation du patrimoine culturel immatériel des minorités ethniques reste confrontée à de nombreux problèmes urgents et à des besoins pressants. Nombre de sites patrimoniaux n'ont pas fait l'objet d'études et d'évaluations systématiques et scientifiques.

Selon le Dr. Bàn Tuân Nang, de l'Institut de la culture et du développement (l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh), les valeurs culturelles typiques des groupes ethniques risquent de disparaître sous l'effet de la modernisation ou encore des impacts négatifs des mécanismes du marché.

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Le risque de dégradation du patrimoine culturel est encore plus élevé à l'ère numérique, de nombreux sites du patrimoine culturel immatériel étant déformés et mal représentés.

Prenons l'exemple de l'Espace culturel du gong des Hauts plateaux du Centre : de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux présentent les démonstrations de musique de gong. Cependant, certaines dissocient la musique de gong de son contexte rituel, risquant ainsi de "désacraliser" ce patrimoine. Certaines expliquent comment jouer du gong, mais manquent de connaissances professionnelles, ce qui entraîne des techniques de jeu incorrectes…

Selon le Dr. Bàn Tuân Nang, la diffusion de la culture traditionnelle est essentielle à l'ère du numérique. Cependant, la préservation et la promotion des valeurs culturelles nationales présentent encore de nombreuses lacunes et n'ont pas su s'adapter à l'évolution de la vie.

Exigence d'une approche qui dépasse le simple archivage

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Le développement rapide des technologies numériques impose une évolution des méthodes de préservation et de promotion du patrimoine culturel, notamment du patrimoine immatériel. Intégrer le patrimoine dans l'espace numérique ne se limite pas à la création de supports de promotion ; il est également nécessaire de redéfinir les normes intrinsèques du patrimoine afin de préserver sa forme originelle tout en l'intégrant pleinement à la vie contemporaine.

Cette exigence a été et est activement mise en œuvre. L’un des objectifs du Programme de numérisation du patrimoine culturel vietnamien pour la période 2021-2030 est de garantir la numérisation de 100% des trésors nationaux et des biens patrimoniaux inscrits sur la liste nationale du patrimoine culturel immatériel, en priorisant la numérisation en fonction des besoins de la société.

La plupart des autorités locales ont mis en œuvre des projets de collecte, de restauration et de numérisation du patrimoine culturel avec des résultats préliminaires encourageants. Cependant, la majorité des actions de transformation numérique menées dans le cadre de la préservation du patrimoine culturel immatériel se limitent encore à une simple "numérisation statique", c’est-à-dire au stockage de données sous forme d’images, d’enregistrements audio, vidéo, etc.

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Par exemple, l’Institut national de la culture et des arts du Vietnam, un des pionniers dans la préservation du patrimoine culturel immatériel des groupes ethniques vietnamiens, n’a pas encore obtenu de résultats significatifs en matière de numérisation. Actuellement, sur 5.688 vidéos de différents types conservées, l’Institut n’en a numérisé que 1.154, et seules 40.000 sur 91.648 photos.

Selon le peintre Nguyên Thê Son, enseignant à l’École des sciences interdisciplinaires et des arts (Université nationale de Hanoï), la numérisation du patrimoine est un processus continu, depuis l’inventaire, la collecte d’informations, la normalisation des données et la construction de bases de données jusqu’à l’application des technologies numériques.

"La numérisation du patrimoine ne doit pas se limiter à sa préservation, mais aussi à l'exploitation et à la promotion de sa valeur. Dans le contexte actuel, le patrimoine peut devenir une ressource économique majeure grâce à sa numérisation", a-t-il déclaré.

Lever le "goulot d'étranglement" pour "activer" la valeur du patrimoine

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La Résolution 80 du 7 janvier 2026 du Bureau politique relative au développement de la culture vietnamienne stipule clairement que la transformation numérique dans le domaine culturel est une tendance inévitable et un moteur essentiel de la promotion de la valeur du patrimoine. Une approche globale et moderne des ressources culturelles, associant préservation et développement durable, contribuera à transformer le patrimoine en atouts, participant directement au développement socio-économique.

Cette orientation s'est concrétisée dans le projet "Transformation numérique du secteur culturel à l'horizon 2030, vision 2045", tel que stipulé dans la décision N°611 du 4 avril 2026. Concernant le patrimoine culturel immatériel des régions à forte population ethnique minoritaire, le projet vise à numériser au moins 80% de ce patrimoine d'ici 2030 et à le stocker dans des bases de données culturelles spécialisées.

Ceci témoigne de la volonté du gouvernement de valoriser le patrimoine culturel immatériel des ethnies minoritaires. Cependant, selon le Dr. Bàn Tuân Nang, la réalisation de cet objectif se heurte à de nombreux obstacles pour les localités situées dans ces régions et les zones montagneuses, qui restent encore réticentes à la transformation numérique.

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Parmi les raisons de cette réticence figurent le manque d'infrastructures, l'inadéquation des équipements et la pénurie de personnel qualifié. De plus, l'approche actuelle est fragmentée, spontanée et manque de synchronisation ; aucun écosystème logiciel ni système de données commun permettant une application cohérente n'a encore été mis en place.

Du point de vue de la gestion étatique, Trinh Ngoc Chung, directeur du Département des cultures ethniques du Vietnam, estime que le domaine des cultures ethniques ne dispose actuellement d'aucune loi spécifique. Cette absence de cadre juridique engendre des difficultés de gestion et limite la capacité à mobiliser des ressources pour le développement culturel, freinant ainsi la mise en place de politiques fiscales préférentielles et d'un soutien financier destiné à la restauration et à la préservation du patrimoine culturel des minorités ethniques.

Ces obstacles devraient être levés grâce au Programme d'action mettant en œuvre la résolution 80 du gouvernement. Ce dernier a souligné la nécessité de revoir et d'améliorer le cadre juridique des domaines encore régis par des textes d'application ou non encore institutionnalisés, tels que la culture ethnique, la culture de masse, la communication et la promotion culturelles, ainsi que la gestion culturelle dans l'environnement numérique.

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En outre, il a été préconisé de mobiliser et d'utiliser efficacement les ressources, de développer les infrastructures et d'améliorer la qualité des ressources humaines culturelles afin de répondre aux exigences de la nouvelle ère, tout en garantissant un financement suffisant pour les programmes et projets approuvés.

Parallèlement, il est nécessaire de réformer le mécanisme de gestion financière et d'allouer les budgets des activités culturelles à des investissements ciblés liés à l'efficacité des résultats ; d'accroître les investissements publics dans la culture populaire, le patrimoine culturel, l'innovation, la formation et l'industrie culturelle.

La numérisation du patrimoine culturel immatériel dans les zones de minorités ethniques n'est pas simplement une tâche technique, mais un choix pour le développement.

La voie est ouverte, mais pour atteindre l'objectif, une approche plus concertée est nécessaire, englobant les institutions, les ressources et une vision du développement, afin que le patrimoine soit non seulement préservé, mais devienne aussi une ressource pour l'avenir.

Nguyên Tùng/CVN