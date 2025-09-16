Le Vietnam présente le 7ᵉ art au public africain

Dans le cadre du 5ᵉ Festival international de cinéma Imedghassen à Batna, en Algérie, les spectateurs algériens ont eu le plaisir de découvrir le 15 septembre le film vietnamien Đào, phở và piano .

Invité d’honneur du festival, le Vietnam présente, en plus du film de fiction Đào, phở và piano, deux documentaires en compétition : Điện Biên - Terre et peuple et La victoire de Điện Biên Phủ en 1954 - 56 jours et nuits retentissantes. Le festival propose une large diversité de productions - films de fiction, documentaires, films d’animation, films révolutionnaires - ainsi que des activités annexes telles qu’exposition, visites guidées, forum, échanges professionnels et soirées artistiques. Selon les organisateurs, 580 œuvres issues de 27 pays se sont inscrites, parmi lesquelles 53 films ont été projetés.

Avant la projection de Đào, phở và piano, l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Trân Quôc Khanh, a rencontré Issam Taachit, Directeur du festival Imedghassen.

L’ambassadeur Trân Quôc Khanh a déclaré : "C’est un grand honneur pour nous de participer à ce festival. Bien que ce soit la première fois que le Vietnam soit présent, nous envoyons deux documentaires provenant de la province de Diên Biên, province jumelée avec Batna, et un film de fiction en projection, Đào, phở và piano, trois éléments très significatifs de la vie à Hanoï, la capitale du Vietnam".

Devant le public algérien et international, l’ambassadeur Trân Quôc Khanh a précisé que le film ne se limite pas à retracer les jours de la guerre nationale contre le colonialisme français, mais mêle également une histoire d’amour romantique entre un milicien et une jeune demoiselle, créant un contraste entre la beauté, l’amour, l’art et les scènes de guerre.

Sam Genet, directrice du Festival du film africain en Suisse, qui est présente en tant que jurée pour les documentaires, a déclaré : "C’est la deuxième fois que je viens en Algérie, et la première à Batna. À cette occasion, je souhaite découvrir Batna de plus près, ainsi que les valeurs artistiques présentées dans cette édition du festival".

Siffédine Toulmit, directeur de l’organisation et de la logistique du Festival, a indiqué que cette année une section spéciale est consacrée aux films révolutionnaires algériens.

"À travers le Festival, nous ne faisons pas que célébrer l’histoire, nous mettons aussi en lumière la profondeur et la créativité du cinéma algérien dans ce genre", a-t-il affirmé, ajoutant son souhait que le Vietnam participe aux prochaines éditions et que cette relation s’étende à d’autres domaines tels que la formation artistique et le partage d’expériences.

Le film Đào, phở và piano, réalisé par Phi Tiên Sơn, a également été choisi pour représenter le cinéma vietnamien au tour préliminaire des Oscars 2025. Le film a reçu plusieurs distinctions nationales telles que le Lotus d’argent et l’Épervier d’argent.

Le Festival Imedghassen est organisé par l’Union culturelle El‑Lemssa et reconnu par le ministère de la Culture et des Arts d’Algérie.

