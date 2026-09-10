Le Vietnam présente cinq principes pour une gouvernance multilatérale de l’espace

À Paris, le dirigeant vietnamien Tô Lâm a présenté cinq principes pour une gouvernance multilatérale de l’espace et proposé la création d’un réseau "Espace pour le développement et la résilience".

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Photo : VNA/CVN

Le 10 septembre à Paris, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, a prononcé un discours à l’ouverture d’une session thématique de haut niveau consacrée à la construction d’un nouvel espace spatial dans un monde en mutation rapide, dans le cadre du Sommet international sur l’espace. Il a présenté cinq principes pour une gouvernance multilatérale de l’espace, appelant à renoncer à toute menace ou recours à la force, à placer l’être humain et la Terre au centre, tout en affirmant que le Vietnam était prêt à servir de point de connectivité pour l’Asie du Sud-Est dans la coopération spatiale internationale.

Échanger et promouvoir une nouvelle vision

Tô Lâm a salué l’initiative du président français Emmanuel Macron d’organiser ce sommet, qui offre aux pays l’occasion d’échanger et de promouvoir une nouvelle vision fondée sur le développement des capacités associé à la responsabilité et sur la conciliation des intérêts nationaux avec ceux de la communauté internationale.

Il a souligné que le développement rapide des activités spatiales posait de nombreux défis, notamment en matière de débris spatiaux, de collisions, d’orbites, de fréquences, de militarisation et de fracture technologique... La communauté internationale a donc besoin, selon lui, d’un cadre de gouvernance multilatérale garantissant une utilisation pacifique, sûre, durable et partagée de l’espace.

Photos : VNA/CVN

Le Vietnam préconise cinq principes : préserver l’espace à des fins pacifiques, en privilégiant le dialogue, la confiance et la prévention des conflits et de la course aux armements, sans menace ni recours à la force ; placer l’être humain et le développement sur Terre au centre, en donnant la priorité aux systèmes d’alerte aux catastrophes, à la surveillance du climat, à la gestion des ressources et aux Objectifs de Développement Durable ; ; respecter le droit international et la Charte des Nations unies, placer l’ONU et le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (COPUOS) au cœur de la gouvernance multilatérale de l’espace, et renforcer le rôle de l’Union internationale des télécommunications (UIT) ; garantir l’égalité entre les pays dans la participation aux activités spatiales et l’accès aux avancées scientifiques et technologiques ; et assurer une utilisation responsable, transparente et durable de l’espace, notamment en réduisant les débris et les risques de collision.

Tô Lâm a également affirmé que les technologies aérospatiales figuraient parmi les technologies stratégiques prioritaires du Vietnam. Le pays entend renforcer son autonomie en matière de technologies et de données spatiales, développer un écosystème de l’économie spatiale et encourager des modèles de financement pour les applications d’intérêt public, et améliorer son cadre institutionnel et ses capacités de gouvernance des activités spatiales, conformément au droit international.

Selon le dirigeant vietnamien, en 1980, le Vietnam est devenu le premier pays asiatique à envoyer un homme dans l’espace. Actuellement, la France est l’un de ses partenaires importants dans le domaine spatial, avec notamment le projet VNREDSat-1.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, Tô Lâm a proposé que le Vietnam, la France, les Nations unies, l’ASEAN et d’autres partenaires étudient la création d’un réseau "Espace pour le développement et la résilience". Celui-ci serait axé sur le partage et l’exploitation des données spatiales au service du développement, le renforcement des capacités pour un espace sûr et durable, ainsi que la mise en relation de la recherche, de la formation, des entreprises et des investissements afin de développer l’économie spatiale. Le réseau pourrait dans un premier temps se concentrer sur l’Asie du Sud-Est, le Vietnam étant prêt à servir de point de connectivité.

Soulignant que l’espace ouvre de vastes horizons mais que le progrès doit avant tout se mesurer à ses bénéfices pour l’être humain et la Terre, Tô Lâm a affirmé que le Vietnam était prêt à œuvrer avec les autres pays pour traduire les résultats du sommet en actions concrètes au bénéfice des générations présentes et futures.

VNA/CVN