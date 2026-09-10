Élan à la coopération Vietnam - Mongolie

Dans le cadre de la visite officielle en Mongolie du président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân, le vice-Premier ministre vietnamien Hô Quôc Dung a tenu, le 10 septembre à Oulan-Bator, une séance de travail avec le premier vice-Premier ministre et ministre mongol de l'Économie et du Développement, Jadamba Enkhbayar.

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Photo : VNA/CVN

Souhaitant la bienvenue à son hôte, Jadamba Enkhbayar a affirmé que le Vietnam était un partenaire important de la Mongolie en Asie du Sud-Est ainsi qu'un ami fidèle et de confiance, les deux pays s'étant toujours soutenus dans de nombreux domaines.

De son côté, Hô Quôc Dung a affirmé que le Vietnam souhaitait œuvrer avec la Mongolie au développement de relations bilatérales substantielles, efficaces et durables, à la hauteur du potentiel et des besoins de coopération des deux pays.

Les deux responsables se sont félicités du développement approfondi, global, efficace et substantiel des relations bilatérales, en particulier depuis l'établissement du Partenariat global lors de la visite en Mongolie, en septembre 2024, du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm.

Pour l'avenir, ils sont convenus d'intensifier les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux et de promouvoir une coopération substantielle dans l'économie, le commerce, l'investissement et les transports...

Jadamba Enkhbayar a proposé au Vietnam de faciliter l'accès des produits mongols, notamment ceux issus de l'élevage, au marché vietnamien et d'aider les produits mongols à accéder au marché de l'Asie du Sud-Est. Il a également proposé de renforcer la coopération dans de nouveaux domaines tels que l'innovation, la transformation numérique, de partager des expériences en matière d'e-gouvernement, de formation des ressources humaines, de cybersécurité et de lutte contre le changement climatique.

Approuvant ces propositions, Hô Quôc Dung a demandé à la Mongolie de continuer à créer des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes souhaitant investir dans le pays. Il a également encouragé les entreprises des deux pays à investir dans les zones industrielles et à développer conjointement des infrastructures logistiques, tout en appelant à faciliter le transport de marchandises et à promouvoir prochainement les négociations sur un mécanisme de transport trilatéral Vietnam - Chine - Mongolie.

VNA/CVN