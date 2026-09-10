Rencontre des épouses des présidents des Parlements vietnamien et mongol

Nguyên Thi Thanh Nga, épouse du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, et Gantsetseg Tsendsuren, épouse du président du Grand Khoural d’État de Mongolie, ont souhaité renforcer les échanges entre leurs peuples.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de la visite officielle en Mongolie du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân, son épouse Nguyên Thi Thanh Nga a rencontré, le 10 septembre à Oulan-Bator, Gantsetseg Tsendsuren, épouse du président du Grand Khoural d’État de Mongolie.

Dans une atmosphère empreinte d’amitié, Gantsetseg Tsendsuren s’est dite ravie d’accueillir Nguyên Thi Thanh Nga et a partagé ses impressions positives sur le Vietnam et son peuple.

Nguyên Thi Thanh Nga a rappelé que cette visite intervenait alors que les relations entre les deux pays connaissaient un développement positif. Forts de plus de 70 ans d’amitié, le Vietnam et la Mongolie ont établi un Partenariat global en 2024. Le peuple vietnamien garde en mémoire le soutien apporté par l’État et le peuple mongols au Vietnam, dont l’école N°14 portant le nom du Président Hô Chi Minh à Oulan-Bator constitue un symbole de l’amitié durable entre les deux peuples.

Gantsetseg Tsendsuren a affirmé que, dans la politique étrangère de la Mongolie, le Vietnam demeurait un ami et un partenaire tout particulièrement important.

Elle a également évoqué les échanges fructueux entre élèves et étudiants des deux pays, notamment dans le cadre du programme de bourses "Ambassadeur 2100", qui permet à de jeunes Mongols d’étudier à l’étranger, dont au Vietnam.

Nguyên Thi Thanh Nga a remercié les autorités mongoles pour l’attention accordée à la communauté vietnamienne vivant dans le pays, notamment aux femmes vietnamiennes. Elle a souligné les nombreux points communs entre les femmes des deux pays et souhaité multiplier les occasions d’échanges et de rapprochement entre leurs peuples.

Les deux épouses ont également échangé sur l’éducation et la culture.

Dans la matinée, elles ont visité le Palais d’Hiver du Bogd Khan, témoin de l’histoire et de la vie de cour en Mongolie au début du XXe siècle.

VNA/CVN