Le PM Pham Minh Chinh rencontre le secrétaire général du Congrès national africain

Dans le cadre de sa participation au Sommet du G20 et de ses activités bilatérales en Afrique du Sud, dans l’après-midi du 21 novembre (heure locale), dans la ville de Johannesburg, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré Fikile Mbalula, secrétaire général de l’African National Congress (ANC).

Appréciant l’histoire héroïque et le rôle de l’ANC dans l’édification d’une Afrique du Sud démocratique et unifiée, le Premier ministre vietnamien a souligné que le Parti communiste du Vietnam (PCV) et l’ANC partagaient de nombreux points communs en matière d’idéaux et d’objectifs dans la lutte contre le colonialisme et la discrimination raciale.

Il a rappelé les premiers contacts amicaux entre les deux Partis lors de la Conférence afro-asiatique de Bandung, en Indonésie en 1955, considérant cet événement comme une base solide pour les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et l’Afrique du Sud.

Élévation des relations entre les deux pays

Le dirigeant vietnamien s’est réjoui de constater que l’ANC continuait d’assumer le rôle de force dirigeante au sein du Gouvernement d’unité nationale (GNU) d’Afrique du Sud, affirmant sa capacité à conduire le pays dans un contexte régional et international en pleine évolution.

Informant le secrétaire général de l’ANC que les deux pays avaient officiellement annoncé l’élévation de leurs relations au niveau de Partenariat stratégique à l’occasion de cette visite.

Il a demandé aux deux Partis de continuer de consolider la confiance politique, en mettant en œuvre de manière efficace le Mémorandum d’entente sur la coopération entre le PCV et l’ANC signé en mai 2025 ; de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment au niveau supérieur ; d’intensifier le partage d’expériences en matière de d’édification du Parti, de résolution des questions économiques et sociales ainsi que la coopération économique, commerciale et d’investissement. Présentant la stratégie de développement du Vietnam, le Premier ministre a souhaité que l’ANC et, plus largement, l’Afrique du Sud, coopèrent et soutiennent le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs du centenaire.

Pham Minh Chinh a également proposé que les deux parties renforcent leur coordination et leur soutien mutuel dans les mécanismes multilatéraux, notamment aux Nations Unies, au Mouvement des non-alignés (NAM), au Groupe des 77 (G77), afin de contribuer au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans le monde, de promouvoir la coopération internationale face aux défis communs, et de défendre les intérêts légitimes des pays en développement.

Renforcement de la coopération économique

Le secrétaire général de l’ANC, Fikile Mbalula, a félicité le Vietnam pour ses remarquables accomplissements socio-économiques de ces dernières années sous la direction du PCV, notamment en matière de croissance durable, de réduction efficace de la pauvreté et d’intégration internationale dynamique.

Il a souligné que le Vietnam constituait un modèle digne d’être étudié par les pays en développement, et a approuvé les mesures destinées à promouvoir les relations bilatérales, notamment le renforcement de la coopération économique, des échanges culturels et du soutien mutuel dans les forums multilatéraux.

Évoquant la conversation téléphonique historique entre les dirigeants des deux Partis en mai 2025, Fikile Mbalula s’est réjoui et a salué chaleureusement l’établissement officiel du Partenariat stratégique entre les deux pays. Il a affirmé que l’ANC continuerait de coopérer étroitement avec le PCV pour mettre en œuvre ce nouveau cadre partenarial, contribuant ainsi à la paix et au développement dans la région.

Il a estimé qu’en plus du maintien et du renforcement des bonnes relations politiques, les deux Partis doivent promouvoir une coopération substantielle dans tous les domaines, en particulier l’économie. Il a affirmé la volonté de l’ANC, aux côtés du PCV, de continuer à bâtir des ponts de solidarité, avec une confiance durable, afin de surmonter ensemble les défis pour des Partis plus forts, des nations plus prospères et un bonheur accru pour leurs peuples.

