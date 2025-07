Le Vietnam réaffirme son engagement envers les droits de l’homme

>> Le Vietnam s’engage à promouvoir les objectifs communs du CDH

>> Le Vietnam contribuera à la 58e session du Conseil des droits de l’homme

>> Quand l’humain est au centre du développement

Photo : baochinhphu/CVN

Le vice-ministre Nguyên Thanh Tinh a rappelé que le Vietnam a adhéré au PIDCP le 24 septembre 1982. Lors du troisième dialogue devant le Comité des droits de l’homme des Nations unies en mars 2019, à Genève, le pays a présenté son rapport sur l’application du Pacte pour la période 2002-2017. Après le dialogue, le Vietnam s’est efforcé de réaliser les recommandations du Comité des droits de l’homme et de continuer à améliorer son cadre juridique et ses conditions réelles pour mieux protéger les droits civils et politiques.

Il a ensuite souligné que la construction d’un État de droit socialiste au Vietnam sert de base à la garantie des droits de l’homme. Cela passe par l’adoption de nombreuses résolutions et la réforme du système judiciaire pour promouvoir les droits de l’homme.

Le vice-ministre a mentionné la Résolution N°27-NQ/TW du 9 novembre 2022, adoptée lors du 6e Plénum du Parti (XIIIᵉ mandat), exige la poursuite de l'institutionnalisation et de la concrétisation rapide et complète des orientations et lignes directrices du Parti ainsi que des dispositions constitutionnelles relatives aux droits de l'homme, aux droits et devoirs fondamentaux des citoyens ; et la transposition en droit interne des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels le Vietnam est partie.

Il a également cité la Résolution N°66-NQ/TW du 30 avril 2025 du Politburo du Parti, portant sur le renouveau du travail législatif et de l'application des lois pour répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle ère, laquelle contient des messages clairs concernant l'amélioration du système juridique. Ces orientations visent à promouvoir le développement de la société, garantir la liberté, l'égalité, le bonheur et la prospérité pour tous, autrement dit à mieux assurer les droits de l'homme.

Le vice-ministre a notamment souligné la Constitution de 2013, qui reconnaît et garantit les droits politiques, civils, économiques, culturels et sociaux des citoyens, et a insisté sur les efforts du pays pour renforcer la participation des citoyens et de la société à l’élaboration des lois.

Le Vietnam s’efforce de parachever le cadre juridique pertinent afin de permettre aux individus de jouir de leurs droits au plus haut niveau possible. Parallèlement, le pays ne cesse d’améliorer le cadre juridique relatif à l’organisation de l’appareil d’État, de renforcer l’efficacité de l’application des lois et de promouvoir la réforme administrative, avec pour objectif ultime de mieux répondre aux besoins de la population, des entreprises et de la société, a-t-il déclaré.

On peut citer de nombreux programmes cibles nationaux, plans et programmes d’action qui ont été promulgués afin de mobiliser les ressources nécessaires à la promotion du développement socio-économique, contribuant ainsi à améliorer les conditions matérielles et spirituelles de la population dans tous les domaines. Grâce à ces efforts, le Vietnam a obtenu de nombreux résultats positifs en matière de garantie et de promotion des droits de l’homme, reconnus par la communauté internationale, a-t-il ajouté.

Pour préparer le quatrième rapport national sur l’application du PIDCP, le ministère de la Justice a coordonné un groupe interministériel pour son élaboration. Le rapport du Vietnam a été envoyé au Comité des droits de l’homme en mars 2023. En décembre 2024, le Vietnam a transmis son rapport de réponse à la liste des sujets de préoccupation concernant son quatrième rapport sur le PIDCP au Comité des droits de l'homme.

En outre, pour préparer ce dialogue, le ministère de la Justice a soumis au Premier ministre un plan de défense. Sur la base de son approbation, le ministère de la Justice a mis en place une délégation intersectorielle comprenant des représentants de neuf ministères et secteurs concernés, a précisé Nguyên Thanh Tinh.

Le vice-ministre a estimé que le dialogue constitue une occasion majeure pour le Vietnam de présenter ses progrès, et que la délégation vietnamienne assistera avec ouverture et collaboration, affirmant que le pays accorde toujours une attention particulière et priorise les ressources disponibles pour promouvoir, protéger et garantir de manière plus efficace la jouissance des droits civils et politiques.

Les informations et éléments de preuve présentés dans le rapport ainsi que lors du dialogue constitueront une réponse claire, permettant de réfuter les informations inexactes concernant la situation des droits de l’homme au Vietnam, a-t-il souligné.

La délégation participera à cette session de dialogue dans un esprit d’écoute et d’ouverture vis-à-vis des questions soulevées, afin de tirer parti des contributions pertinentes, de continuer à promouvoir les aspects déjà bien mis en œuvre et d’adopter une approche appropriée pour rendre l’application du Pacte de manière plus efficace encore, a-t-il conclu.

VNA/CVN