Le Vietnam obtient sa première notation de catégorie "investissement"

L’agence de notation japonaise R&I a relevé la note souveraine du Vietnam à BBB-, avec une perspective stable, permettant au pays d’accéder pour la première fois à la catégorie "investissement".

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Photo : VNA/CVN

L’agence de notation Rating and Investment Information (R&I) basée au Japon a relevé jeudi 8 octobre la note de crédit en devises étrangères du Vietnam de BB+ avec perspective positive à BBB- avec perspective stable, devenant ainsi la première agence à attribuer au pays une note de catégorie "investissement", a annoncé le ministère des Finances.

Ce relèvement reflète l’évaluation positive de R&I concernant les fondamentaux de la croissance économique du Vietnam, les perspectives de réformes structurelles, la marge de manœuvre budgétaire et la résilience face aux chocs extérieurs, a-t-il déclaré.

L’agence anticipe la poursuite d’une croissance soutenue, portée par une transition vers un modèle axé sur la productivité et l’innovation, une intensification des investissements publics et un afflux constant d’investissements directs étrangers (IDE).

Lors des évaluations de la notation du crédit souverain en avril et mai, le ministère des Finances a collaboré de manière proactive avec les ministères et organismes concernés et a mené des discussions directes avec R&I.

S’appuyant sur les performances macroéconomiques du Vietnam ces dernières années ainsi que sur son expérience de travail avec les agences de notation internationales Moody’s, Fitch et S&P, le ministère des Finances a communiqué des informations actualisées sur la situation macroéconomique du pays, les finances publiques, la dette publique et les réformes accomplies.

R&I a noté que le Vietnam a maintenu une croissance soutenue, surpassant les autres économies d’Asie du Sud-Est. L’agence a indiqué que les réformes gouvernementales en cours - visant à rationaliser l’appareil de l’État, à promouvoir le secteur privé, à améliorer le cadre institutionnel et à développer les marchés de capitaux - renforceraient le potentiel de croissance et la résilience économique du pays. Elle a salué ce programme de réforme global et s’attend à ce qu’une mise en œuvre cohérente contribue à pérenniser une croissance élevée de manière plus stable.

Sur le plan fiscal, R&I a noté que le ratio dette publique/PIB du Vietnam demeure relativement faible, offrant ainsi une marge de manœuvre pour accroître les investissements en faveur du développement.

Bien que le déficit budgétaire et le ratio de la dette publique soient appelés à augmenter dans les années à venir, l’agence ne perçoit aucune inquiétude immédiate quant à la soutenabilité de la dette ; en effet, l’intensification des investissements publics devrait soutenir la croissance future, tandis que le gouvernement s’efforce de maîtriser les dépenses courantes.

Sur le plan extérieur, un excédent persistant de la balance courante, des flux soutenus d’investissements directs étrangers (IDE) et une dette extérieure relativement modérée renforcent la résilience du Vietnam face aux chocs extérieurs. Toutefois, R&I a souligné des risques liés à la croissance du crédit, à la liquidité bancaire, aux prêts immobiliers, à l’adéquation des fonds propres du système financier et aux réserves de change.

Le ministère des Finances a qualifié ce relèvement de note d’étape majeure dans les efforts du Vietnam pour renforcer sa solvabilité souveraine grâce à une croissance soutenue, une gestion budgétaire prudente et des réformes globales. Il devrait stimuler la confiance des investisseurs, améliorer la position du Vietnam sur les marchés internationaux et faciliter la mobilisation de capitaux à long terme pour le développement socio-économique.

Le ministère des Finances et d’autres organismes publics poursuivront leur étroite collaboration avec R&I ainsi qu’avec d’autres agences de notation, en fournissant des informations complètes et en temps utile afin de garantir une évaluation précise et actualisée du profil de crédit souverain du Vietnam.

VNA/CVN