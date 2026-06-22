Le vice-PM Hô Quôc Dung appelle à mieux utiliser le foncier pour la croissance

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a présidé, lundi 22 juin, une réunion à Hanoï afin d’évaluer les ajustements apportés au Plan national d’aménagement du territoire pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050.

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Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Présentant le projet de révision, le Centre national d’arpentage et de planification des terrains, relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, a indiqué que la résolution n°39/2021/QH15 de l’Assemblée nationale relative à la planification et au plan quinquennal d’aménagement du territoire 2021-2025 a fourni un cadre important pour la gestion et l’attribution des terrains.

Cependant, après près de cinq ans de mise en œuvre, l’évolution des besoins de développement a rendu nécessaires des ajustements afin de répondre aux nouvelles priorités nationales.

Cette révision vise à garantir la cohérence de la planification à tous les niveaux, des autorités centrales aux collectivités locales, tout en favorisant une attribution efficace des terrains. Elle a pour objectif d’équilibrer le développement économique avec la protection de l’environnement, l’adaptation au changement climatique et le bien-être social ; d’améliorer la transparence ; et de prévenir le gaspillage et la corruption.

Les attributions foncières prioritaires des prochaines années seront consacrées au développement d’infrastructures modernes, de parcs industriels, de zones économiques, de plateformes logistiques, de projets de transport stratégiques, de grandes zones urbaines et de projets énergétiques clés.

Parallèlement, le plan maintiendra une superficie suffisante de rizières pour garantir la sécurité alimentaire nationale, protégera et étendra les forêts (avec un taux de couverture forestière supérieur à 42%) et renforcera la conservation de la biodiversité.

En conclusion de la réunion, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a souligné que la planification de l’utilisation des terrains ne devait pas se limiter à un simple outil d’attribution de quotas fonciers, mais devenir un véritable levier pour la croissance économique, la protection de l’environnement, la défense et la sécurité nationales

Mettant en lumière les principes clés et les orientations stratégiques de la révision, il a insisté sur la nécessité d’assurer la cohérence et l’intégration du plan avec les schémas de planification nationaux, régionaux et provinciaux.

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a insisté sur la nécessité d’attribuer en priorité les ressources foncières aux projets clés d’infrastructures, d’énergie, d’industrie et d’aménagement urbain susceptibles de générer une nouvelle dynamique de croissance.

Parallèlement, il a exhorté les autorités à remédier aux inefficacités persistantes, notamment les retards de projets, les aménagements urbains abandonnés et les situations de "planification suspendue" qui laissent des ressources foncières inutilisées pendant de longues périodes.

Il a également souligné la nécessité d’une plus grande flexibilité dans la répartition des quotas d’utilisation des terrains entre les localités, permettant des ajustements en fonction de la demande réelle et de l’efficacité de la mise en œuvre.

Le dirigeant a plaidé pour des mécanismes de suivi et d’évaluation renforcés, incluant des évaluations annuelles des objectifs d’utilisation des terrains par les ministères et les localités, les quotas sous-utilisés devant être réattribués à des projets plus performants.

Il a chargé le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement de travailler en étroite collaboration avec les ministères et agences concernés afin d’examiner les données et les listes de projets, de finaliser le dossier de planification révisé et de le soumettre au gouvernement pour présentation à l’Assemblée nationale lors de sa prochaine session.

VNA/CVN