Le Vietnam maintient son rêve de qualification pour la Coupe du monde

Photo : VNA/CVN

La victoire maintient la lueur d'espoir pour le Vietnam de passer au prochain tour de qualification pour la Coupe du monde alors qu'il n'a désormais qu'un point de moins que l'Indonésie.

Les deux équipes ont démarré le match avec une énergie palpable. Cependant, la première mi-temps s'est conclue sans aucun but, laissant place à une deuxième mi-temps plus intense. Les Philippines ont pris l'avantage à la 62e minute avec Reichelt. À la 65e minute, Nguyên Van Toàn a échappé au piège du hors-jeu et a servi Tiên Linh, qui a saisi l’opportunité en égalisé. Ce but a stimulé l'équipe vietnamienne et ses supporters.

Le Vietnam a continué à faire pression et son acharnement a été récompensé à la 75e minute. Tiên Linh a inscrit son deuxième but de la tête, donnant l'avantage au Vietnam.

Dans les dernières minutes, les Philippines ont réussi à revenir au score grâce à Kevin Ingreso .

Dans les arrêts de jeu, un tir puissant de Nguyên Tuân Anh a forcé Neil Etheridge à parer le ballon, mais Tuân Hai a su être au bon endroit pour saisir le rebond. Ce but a ravi les supporters locaux et a assuré une précieuse victoire pour le Vietnam.

L'équipe de l'entraîneur Kim Sang Sik cherchera à maintenir cette dynamique en vue du prochain match crucial contre l'Irak le 12 juin prochain.

VNA/CVN