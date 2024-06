Ouverture des Teqball World Series 2024 à Binh Dinh

Photo : VNA/CVN

Le tournoi, qui se poursuit jusqu’à dimanche 9 juin, est organisé conjointement par la Fédération internationale de Teqball (FITEQ), la sarl Saigon Sport Investment, le Comité populaire provincial de Binh Dinh et le Service de la culture et des sports de Binh Dinh.

Selon Lâm Hai Giang, vice-président du Comité populaire de Binh Dinh, il s’agit d’une opportunité pour sa province de présenter et de promouvoir ses atouts et ses potentiels auprès des touristes et des investisseurs, vietnamiens comme étrangers.

Le teqball a été créé en 2014 par un footballeur hongrois et combine des éléments de tennis de table et de football. Le jeu se joue sur une table incurvée qui ressemble à un croisement entre une table de ping-pong et un baby-foot.

L'idée derrière Teqball est que les joueurs améliorent leur technique et leur contrôle du ballon en frappant le ballon avec chaque partie de leur corps, de la tête aux pieds.

Les Teqballs sont organisés au niveau international par la FITEQ. Cinq éditions des championnats du monde ont été organisées (en 2017, 2018, 2019, 2022 et 2023).

VNA/CVN