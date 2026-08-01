Le Vietnam intensifie la promotion touristique avant l'ouverture d'un vol direct avec le Sri Lanka

Dans la soirée du 31 juillet, à Colombo, l'ambassade du Vietnam au Sri Lanka a organisé un programme de promotion du tourisme placé sous le thème "Vietnam - Un monde de merveilles infinies".

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Photo : VNA/CVN

L'événement a réuni de nombreuses personnalités, dont l'ambassadrice du Vietnam au Sri Lanka, Trinh Thi Tâm, le vice-président du Parlement sri-lankais, Rizvie Salih, le vice-ministre des Affaires étrangères, de l'Emploi à l'étranger et du Tourisme, Ruwan Ranasinghe, ainsi que des représentants d'une centaine d'entreprises du secteur du voyage.

Dans son discours d'ouverture, l'ambassadrice Trinh Thi Tam a souligné que cette manifestation intervenait à la veille du lancement, en août 2026, des vols directs reliant Hô Chi Minh-Ville à Colombo, opérés par Vietnam Airlines et Vietjet Air. Ces nouvelles liaisons réduiront considérablement le temps de trajet et donneront un nouvel élan à la coopération touristique, économique et aux échanges entre les deux peuples.

De son côté, le vice-ministre sri-lankais Ruwan Ranasinghe s'est réjoui de l'augmentation du nombre de visiteurs entre les deux pays. Au cours du premier semestre, près de 9.000 touristes sri-lankais ont visité le Vietnam et plus de 4.500 Vietnamiens se sont rendus au Sri Lanka. Il a salué les efforts des autorités et des entreprises pour concrétiser ces liaisons aériennes.

Photo : ambassade du Vietnam au Sri Lanka

À cette occasion, les représentants de la société vietnamienne Vietravel ont présenté des offres touristiques spécialement conçues pour le marché sri-lankais. Les compagnies aériennes ont également présenté leurs réseaux de desserte ainsi que leurs prochains vols.

L'un des temps forts de la soirée a été la démonstration culinaire du chef Nguyên Van Thông. Les invités ont pu déguster trois spécialités vietnamiennes : des rouleaux de printemps végétariens, un banh mi au poulet et une soupe de bœuf. Ces mets ont été très appréciés des invités sri-lankais.

De nombreuses entreprises sri-lankaises ont salué cette initiative, estimant que les vols directs favoriseront le développement de la coopération touristique bilatérale. Elles ont également exprimé leur volonté d'établir rapidement des partenariats afin d'attirer un nombre croissant de touristes vers le Vietnam.

VNA/CVN