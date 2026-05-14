Vietnam - Sri Lanka : nouvel élan pour la coopération scientifique et technologique

Après la visite d'État au Sri Lanka du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, Tô Lâm, le ministre sri-lankais des Sciences et des Technologies, Chrishantha Abeysena, a partagé sa vision sur l'avenir de la coopération bilatérale dans ces domaines ainsi que dans la transformation numérique.

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Selon le ministre sri-lankais de la Science et de la Technologie, Chrishantha Abeysena, cette visite d'État marque une étape importante dans l’histoire des relations bilatérales et agit comme un "puissant catalyseur" pour approfondir la coopération entre les deux pays dans les domaines de la science, de la technologie et de la transformation numérique, bien au-delà du seul cadre diplomatique.

Photo : VNA/CVN

La signature d’un protocole d’accord (MoU) sur la coopération scientifique et technologique à l’occasion de cette visite témoigne d’une vision commune et d’une volonté politique partagée de bâtir un avenir fondé sur le savoir, l’innovation et une prospérité commune. Ce document établit un cadre formel et structuré permettant aux deux ministères de lancer des recherches conjointes, d'organiser des échanges d'experts et de développer des solutions technologiques adaptées aux besoins de développement de chaque pays.

Chrishantha Abeysena a souligné que cette visite avait porté les relations bilatérales à un niveau supérieur, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans des domaines de pointe tels que les biotechnologies, l’agroalimentaire, la résilience face au changement climatique, l’électronique, l’automatisation et les technologies de l’information, qui constituent des piliers des stratégies de développement durable des deux pays. Il a également réaffirmé l’engagement de son pays à garantir une application rapide et efficace des contenus convenus.

Dans le détail, Colombo propose à Hanoï d’appuyer le transfert de technologies, notamment dans la lyophilisation de produits agricoles et les procédés de transformation dans l’industrie des boissons. Le Sri Lanka manifeste également un vif intérêt pour une coopération renforcée dans les technologies satellitaires ainsi que dans l’ingénierie électronique et électrique par l’intermédiaire de l’Institut des technologies avancées Arthur C. Clarke (ACCIMT).

Les deux ministères ont convenu d’organiser des séminaires conjoints sur des domaines techniques d’intérêt commun, de promouvoir des projets de recherche conjoints et de mettre en place des programmes de coopération à long terme à travers des partenariats entre les universités et les instituts de recherche des deux pays.

Évoquant les perspectives de coopération future, Chrishantha Abeysena a estimé que la science, la technologie et la transformation numérique figureraient parmi les principaux moteurs de l’évolution des relations bilatérales, permettant de passer d’une amitié traditionnelle à une coopération axée sur l’innovation et une croissance économique inclusive.

Il a salué les avancées du Vietnam dans le développement des infrastructures numériques, tout en soulignant que l’expertise du Sri Lanka dans le développement des services de technologies de l’information et l’économie de la connaissance pourrait apporter une valeur ajoutée significative au Vietnam.

En conclusion, le ministre sri-lankais a réaffirmé que la croissance économique fondée sur l’innovation constituait un objectif partagé par les deux pays. En associant les partenariats scientifiques aux priorités économiques nationales, le Sri Lanka et le Vietnam aspirent à créer de nouvelles industries, à générer des emplois qualifiés et à améliorer durablement le niveau de vie de leurs populations.

VNA/CVN