Côn Dao valorise son potentiel de paradis de l'écotourisme

Côn Dao confirme son statut de destination phare de l'écotourisme grâce à ses paysages préservés et à la richesse de sa biodiversité. L'archipel mise sur un modèle de développement conciliant croissance touristique, protection des écosystèmes et conservation des espèces marines.

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Depuis de nombreuses années, Côn Dao figure régulièrement parmi les destinations les plus préservées, les plus belles et les plus paisibles du monde selon des médias et magazines internationaux tels que Time Out, Travel and Leisure, Business Insider ou encore CNN. Plus récemment, Lonely Planet a inscrit l'île de Côn Son sur sa liste des 15 destinations isolées incontournables à découvrir en 2026. Plus grande île de l'archipel de Côn Dao, Côn Son séduit par ses paysages naturels, ses eaux cristallines et la richesse de ses écosystèmes.

Photo : VNA/CVN

Selon le Comité populaire de la zone spéciale de Côn Dao, plus de 410.000 visiteurs ont été accueillis au cours du premier semestre 2026, soit une hausse de 3,5% par rapport à la même période de l'année précédente. Parmi eux, près de 24.000 étaient des touristes internationaux, en progression de 62%. Les recettes touristiques sont estimées à plus de 2.000 milliards de dôngs, en hausse de 15%.

La période estivale, de juin à septembre, est particulièrement propice à la plongée sous-marine grâce à une mer calme. C'est également la saison où les tortues marines viennent pondre sur les plages des îlots du Parc national de Côn Dao, tandis que les nuits dégagées offrent aux amateurs d'astronomie la possibilité d'observer la Voie lactée.

Entrée dans une nouvelle phase de développement depuis son intégration en tant que zone spéciale de Hô Chi Minh-Ville, Côn Dao entend devenir une "île verte, intelligente et agréable à vivre". Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Trân Luu Quang, a réaffirmé le principe de "ne pas sacrifier l'environnement au profit de la croissance", appelant à concilier développement économique, préservation du patrimoine et protection des écosystèmes.

Les autorités locales privilégient ainsi un modèle de tourisme durable, fondé sur la conservation de la nature, la réduction des déchets plastiques et la maîtrise des pressions exercées sur l'environnement. De nombreux établissements touristiques ont déjà adopté des pratiques plus respectueuses de l'environnement, notamment en limitant les plastiques à usage unique, en mettant en place le tri des déchets et en utilisant des produits recyclés. À ce jour, 145 établissements touristiques se sont engagés à ne plus utiliser de plastiques à usage unique.

Photo : VNA/CVN

Les spécialistes estiment que cette orientation correspond à la capacité de charge écologique de l'île. Côn Dảo abrite près de 1.400 ha de récifs coralliens, 2.400 ha d'herbiers marins et constitue l'un des principaux sites de reproduction des tortues marines au Vietnam.

Selon Nguyên Khac Pho, directeur du Parc national de Côn Dao, cet environnement naturel constitue le patrimoine le plus précieux de l'archipel. "Une fois les écosystèmes forestiers et marins dégradés, le tourisme perdra lui aussi son principal avantage concurrentiel", souligne-t-il.

Fin juin 2026, les autorités de Hô Chi Minh-Ville, le WWF-Vietnam et des scientifiques ont mené une mission d'observation des récifs coralliens du Parc national de Côn Dao. Selon le Dr Vo Si Tuân, ancien directeur de l'Institut d'océanographie, de nombreux coraux blanchis lors de la vague de chaleur marine de 2024 ont commencé à retrouver leurs couleurs, tandis que de jeunes colonies de coraux et plusieurs espèces de poissons récifaux réapparaissent progressivement.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Van Trà, représentant du Parc national de Côn Dao, indique que le suivi scientifique des récifs est réalisé de manière régulière grâce à un enregistrement détaillé de l'état des coraux, de la qualité de l'eau et de la biodiversité benthique. Le parc poursuivra la surveillance de l'écosystème marin sur 21 sites fixes, comprenant 14 récifs coralliens, 4 herbiers marins et 3 mangroves.

Pour le Professeur associé et docteur Nguyên Chu Hôi, vice-président permanent de l'Association vietnamienne des pêches, le rétablissement des récifs coralliens favorisera le retour des poissons, la reconstitution des ressources halieutiques et le développement d'un écotourisme de qualité. "Il ne s'agit pas seulement de restaurer un récif corallien, mais de préserver les fondements mêmes de tout l'écosystème marin", affirme-t-il.

Parallèlement à la protection des écosystèmes marins, les programmes de conservation des tortues marines enregistrent des résultats encourageants. Le centre d'incubation "Let's Get Cracking", exploité par Six Senses Côn Dao en partenariat avec le Parc national de Côn Dao, vient de franchir le cap de plus de 35.000 tortues vertes écloses avec succès puis relâchées dans leur milieu naturel. Au cours des trois dernières années, le taux moyen d'éclosion a atteint environ 83%, l'un des plus élevés au monde.

Photo : VNA/CVN

Selon Aika, employée du centre originaire du Kazakhstan, les tortues marines sont extrêmement sensibles à la lumière et ne viennent pondre que la nuit. Après la ponte, les équipes identifient les nids et transfèrent les œufs vers le centre d'incubation, où la température est soigneusement contrôlée afin de maintenir un équilibre naturel entre les sexes.

Hô Anh Vu, directeur du marketing et de la communication du complexe hôtelier Six Senses Côn Dao, explique que durant la saison de ponte, de mai à décembre, les visiteurs peuvent découvrir les actions de conservation, visiter le centre d'incubation et, avec un peu de chance, participer à la remise à la mer des jeunes tortues. Le Parc national de Côn Dao propose également des circuits consacrés à la conservation des tortues marines, permettant d'associer découverte touristique et protection de la biodiversité.

Tuong Bach - Xuân Hoàng/CVN