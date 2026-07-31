Une boutique de tampons de Hanoï grave les souvenirs sur bois depuis 33 ans

Depuis 33 ans, la boutique de gravure sur bois Phúc Lợi, nichée au cœur du Vieux Quartier de Hanoï, est devenue un lieu où les visiteurs immortalisent leurs souvenirs et leurs histoires à travers de petits tampons en bois.

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Depuis 33 ans, la boutique de gravure sur bois Phúc Lợi, nichée au cœur du Vieux Quartier de Hanoï, est devenue un lieu où les visiteurs immortalisent leurs souvenirs et leurs histoires à travers de petits tampons en bois.

Située au 6, rue Hàng Quat, la boutique est ouverte tous les jours de 8h00 à 18h00. Sa devanture, large de moins de deux mètres, peut accueillir seulement trois ou quatre chaises en plastique. Deux paniers remplis de tampons en bois de formes et de motifs variés sont exposés à l'entrée.

Son propriétaire, Pham Ngoc Toàn, né en 1956, pratique la gravure artisanale sur bois depuis sa jeunesse. Son grand-père exerçait déjà ce métier avant 1945, avant de le transmettre à son père. Pendant plusieurs années, M. Toàn a mené de front son métier d'enseignant et celui d'artisan graveur. En 1993, il a quitté l'enseignement pour ouvrir sa propre boutique.

Photo : Hoàng Giang/CVN

La gravure de tampons à Hanoï trouve ses origines dans l'ancienne province de Hà Tây, il y a plusieurs siècles. Les ateliers historiques de la capitale perpétuent encore aujourd'hui la fabrication de motifs traditionnels, tels que les caractères sigillaires, les planches de gravure destinées aux estampes cultuelles, les estampes populaires ainsi que les moules artisanaux pour la confection de gâteaux. De nos jours, les ateliers pratiquant encore la gravure manuelle sur bois à Hanoï sont devenus très rares.

Dans sa jeunesse, Pham Ngoc Toàn réalisait une grande diversité d'ouvrages, notamment de vastes panneaux gravés de deux à trois mètres de long, exigeant un savoir-faire particulièrement minutieux et parfois plus d'un mois de travail. Il confectionnait également des moules pour les gâteaux de la Fête de la mi-automne, des tampons et des modèles destinés à de nombreux organismes et institutions. Toutes ces créations étaient entièrement réalisées à la main.

Le bois utilisé doit être tendre afin de faciliter la gravure et permettre une bonne absorption de l'encre. Pham Ngoc Toàn privilégie généralement le bois de plaqueminier. Avant d'être travaillé, le bois est soigneusement séché afin d'éviter toute déformation sous l'effet des variations climatiques. Il grave ensuite à l'avance plusieurs modèles représentant des sites emblématiques du Vietnam, les douze animaux du zodiaque, ainsi que des motifs ludiques et contemporains proposés à la vente.

Aujourd'hui, la boutique est principalement spécialisée dans les tampons en bois souvenirs. Les modèles disponibles se présentent sous forme carrée ou ronde. Les clients peuvent également commander une gravure personnalisée selon leurs souhaits, au prix unique de 70.000 dôngs, quel que soit le niveau de complexité du motif. Ce tarif est resté inchangé depuis de nombreuses années.

La clientèle de Pham Ngoc Toàn est composée aussi bien d'habitants de Hanoï que de touristes vietnamiens et étrangers, de tous âges.

L'artisan conseille personnellement chaque client sur le choix du tampon, du texte ou du style d'écriture le plus approprié. Une fois leur création terminée, nombreux sont ceux qui immortalisent leur passage en prenant des photos devant la boutique.

Photo : Hoàng Giang/CVN

De nombreux visiteurs étrangers s'arrêtent également pour observer son travail. Toàn se souvient notamment d'une famille américaine qui a fondu en larmes en découvrant une gravure représentant son chien disparu. Une famille néerlandaise lui a, quant à elle, commandé le portrait gravé de cinq membres de la famille, mais seuls quatre prénoms y figuraient, les parents promettant de revenir ajouter celui du bébé lorsqu'il sera né.

Les acheteurs complètent généralement leur achat par un encrier vendu 30.000 dôngs. Chaque tampon est ensuite soigneusement glissé dans un sachet en papier.

Ce qui procure le plus de satisfaction à M.Toàn est la joie de ses clients. Je souhaite transmettre une énergie positive aux jeunes générations et faire découvrir la culture vietnamienne aux visiteurs étrangers à travers mes créations artisanales, confie-t-il.

Thu Huong/CVN