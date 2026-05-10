Les images retracent le parcours d’amitié entre le Vietnam et le Sri Lanka

À l’occasion de la visite d’État au Sri Lanka du secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm, une exposition photographique de la VNA met en lumière les jalons marquants de l’amitié Vietnam - Sri Lanka, une relation fondée sur la confiance, le respect mutuel et de profondes affinités culturelles.

>> Vietnam - Sri Lanka : Vietjet lancera une liaison aérienne directe HCM-Ville - Colombo

>> Les visites du dirigeant Tô Lâm resserrent les liens avec l'Inde et le Sri Lanka

>> Un membre du Politburo du PCV rencontre des dirigeants sri-lankais à Colombo

Photo : VNA/CVN

"Le Vietnam et le Sri Lanka entretiennent une relation d’amitié ancienne et profonde, fondée sur la confiance, le respect mutuel et des valeurs culturelles communes", a souligné Lasantha Somaratne, responsable du développement stratégique du groupe sri-lankais Hayleys PLC, à l’occasion de sa visite de l’espace d’exposition de photos de la VNA consacré aux relations Vietnam - Sri Lanka.

Organisée dans le cadre de la visite d’État au Sri Lanka du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, les 7 et 8 mai, cette exposition met en lumière les moments marquants de la coopération et des échanges entre les deux pays.

Dans un entretien accordé au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Asie du Sud, M. Somaratne a estimé que le Vietnam et le Sri Lanka partageaient de nombreuses similitudes en matière de culture, d’histoire et de modèle de développement.

Les deux pays possèdent notamment une profonde tradition bouddhique, créant des valeurs communes dans la vie spirituelle et culturelle ainsi qu’un fort lien entre leurs peuples.

Il a également souligné que les économies des deux pays reposaient largement sur l’agriculture. Selon lui, les succès enregistrés par le Vietnam dans son processus d’industrialisation et de développement économique constituent une expérience précieuse dont le Sri Lanka peut s’inspirer dans ses efforts de redressement et de développement.

M. Somaratne a rappelé que les deux pays entretenaient depuis de longues années des échanges de délégations et des visites de haut niveau régulières, contribuant au renforcement constant de l’amitié et de la coopération bilatérales.Évoquant ses impressions après la visite de l’exposition photographique de la VNA, il a indiqué que les clichés présentés ravivaient de nombreux souvenirs du parcours de développement des relations d’amitié entre le Vietnam et le Sri Lanka.

Selon lui, les images des visites de haut niveau et des activités d’échanges bilatéraux permettent de mieux mesurer la profondeur d’une relation bâtie sur la confiance, le respect mutuel et des affinités culturelles communes. Elles rappellent également la précédente visite de Tô Lâm au Sri Lanka lorsqu’il occupait les fonctions de ministre vietnamien de la Police.

M. Somaratne a estimé que le retour de Tô Lâm au Sri Lanka dans le cadre de cette visite d’État revêtait une signification particulière, témoignant de l’importance accordée par le Vietnam à son amitié traditionnelle avec le Sri Lanka et ouvrant de nouvelles perspectives pour le développement de la coopération bilatérale dans les années à venir.

Lors de cette visite d’État au Sri Lanka, Hanoï et Colombo ont convenu d’améliorer des relations bilatérales au niveau de partenariat global.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et le président de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake sont convenus de poursuivre le renforcement des contacts et échanges de haut niveau et à tous les échelons par tous les canaux afin d’approfondir davantage la confiance politique entre les deux pays.

Les deux pays ont signé plusieurs documents de coopération dans les domaines de la sécurité, des sciences et technologies, de la religion, de la culture, de l’information et de la communication.

VNA/CVN