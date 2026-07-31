"Chroniques de Hanoï" : un nouveau produit culturel au service du tourisme nocturne

À travers une fusion de musique, de danse et d'arts de la scène, sublimée par des technologies scénographiques modernes, les spectateurs sont invités à découvrir la beauté de la capitale sous plusieurs angles dans le programme artistique intitulé "Chroniques de Hanoï - Une journée typiquement hanoïenne".

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Photo: VNA/CVN

Le Théâtre de chant et de danse Thang Long a officiellement inauguré, dans la soirée du 30 juillet à Hanoï, son nouveau programme artistique intitulé "Chroniques de Hanoï - Une journée typiquement hanoïenne".

Cette initiative, présentée au siège du théâtre situé rue Luong Van Can, dans le quartier de Hoàn Kiêm, vise à contribuer au développement du tourisme, de l’industrie culturelle et de l’économie nocturne de la capitale vietnamienne.

Selon les organisateurs, ce spectacle sera présenté régulièrement tous les vendredis à 20h00, avec l’ambition de devenir un produit culturel emblématique destiné aux habitants de la ville ainsi qu’aux visiteurs nationaux et internationaux.

Conçue sous l'égide du Service de la culture et des sports de Hanoï, cette production fait suite au succès de "La grâce du Chèo de Hanoï" et traduit l'orientation visant à renouveler le fonctionnement des établissements publics artistiques afin qu'ils développent de manière proactive des produits culturels de qualité et à forte identité, tout en associant la culture au tourisme et au développement économique.

Photo: VNA/CVN

Placée sous la direction artistique de l’Artiste du peuple Huynh Tân Minh et la direction musicale du compositeur Tri Minh, l'œuvre retrace le cycle d'une journée à Hanoï, de l'aube jusqu'aux heures les plus tardives. À travers une fusion de musique, de danse et d'arts de la scène, sublimée par des technologies scénographiques modernes, les spectateurs sont invités à découvrir la beauté de la capitale sous plusieurs angles. Les sonorités traditionnelles du monocorde (dàn bâu), de la cithare (dàn tranh) et de la flûte de bambou s’y mêlent harmonieusement pour composer un tableau vivant de la vie quotidienne hanoïenne.

L’un des points forts du programme réside dans son espace de représentation ouvert, qui favorise l’interaction et permet au public de participer directement à l’expérience artistique. Avant le spectacle, les visiteurs peuvent également s’immerger dans l’atmosphère de Hanoï en dégustant du thé au lotus et des pâtisseries traditionnelles.

Grâce à son emplacement privilégié au cœur du vieux quartier, à proximité immédiate de la zone piétonne du lac Hoàn Kiêm, le Théâtre de chant et de danse Thang Long entend multiplier les partenariats avec les agences de voyage et les hôtels afin de faire de ce spectacle une étape incontournable des circuits touristiques de la capitale.

VNA/CVN