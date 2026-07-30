Un train de luxe va s’élancer à travers le Vietnam, la Chine et le Laos en 2027

Un nouveau voyage ferroviaire de luxe de huit jours reliant le Vietnam, la Chine et le Laos devrait être lancé en 2027, offrant une expérience de voyage transfrontalière exclusive à partir de 18.000 dollars par passager.

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Photo : SJourney/CVN

Le 29 juillet, l’opérateur de trains de luxe SJourney a annoncé un nouvel itinéraire reliant des destinations à travers trois pays sur une seule ligne.

Le voyage partira de Hanoï, traversera la baie de Ha Long, puis se poursuivra vers Guilin, Kunming, Dali et Xishuangbanna en Chine avant de franchir la frontière lao, avec des arrêts à Luang Prabang et Vang Vieng, pour s’achever à Vientiane, la capitale.

Conçu pour un maximum de 12 passagers, ce voyage s’adresse à une clientèle aisée en quête d’expériences culturelles immersives. Plutôt que de simplement relier des destinations, l’itinéraire privilégie un voyage au rythme lent, à travers des paysages côtiers, d’anciennes capitales royales, des hauts plateaux, des forêts tropicales et des villages le long du Mékong.

SJourney a déclaré que l’expérience va bien au-delà du simple voyage en train, alliant patrimoine culturel, artisanat traditionnel, gastronomie régionale et immersion dans le mode de vie local à travers l’Indochine.

Les prix débutent à 18.000 dollars par passager. Une cabine individuelle coûte 28.800 dollars, tandis qu’une cabine double pour deux personnes coûte 36.000 dollars.

Le tarif comprend sept nuits à bord, tous les repas préparés à partir de produits locaux, des expériences culinaires sélectionnées lors des excursions, un service de majordome dédié en cabine, le ménage quotidien, l’organisation des excursions et les transferts privés entre l’aéroport ou l’hôtel et les points de départ et d’arrivée du voyage.

Chaque cabine est équipée d’un lit double ou de deux lits simples, d’une salle de bain privée avec douche, de la climatisation, d’un coffre-fort, d’une literie haut de gamme et des équipements standards à bord. Le forfait inclut également des excursions guidées en anglais et l’entrée aux attractions figurant au programme.

Selon SJourney, ce voyage en train de luxe s’adresse principalement aux voyageurs d’Amérique du Nord, d’Europe occidentale, d’Australie et de certains marchés asiatiques à fort pouvoir d’achat touristique. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’Australie constituent actuellement sa plus grande clientèle.

L’entreprise affirme que les produits touristiques de luxe peuvent contribuer à dynamiser le secteur touristique vietnamien en attirant des visiteurs qui séjournent plus longtemps, dépensent davantage et recherchent des expériences plus enrichissantes que les voyageurs du tourisme de masse. Ces visiteurs sont également plus susceptibles de revenir et de promouvoir les destinations auprès de leurs réseaux personnels et des médias internationaux.

"Des produits touristiques de haute qualité contribueront à positionner le Vietnam non seulement comme une destination reconnue pour sa beauté naturelle et son accessibilité, mais aussi comme une destination capable d’offrir des expériences de voyage de classe mondiale, d’attirer des visiteurs à forte valeur ajoutée et de générer des retombées économiques durables pour le secteur du tourisme", a déclaré un représentant de SJourney.

VNA/CVN