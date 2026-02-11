Le Vietnam expérimente des quotas d’émission de 268 millions de tonnes de CO₂

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a signé la décision N°263 du Premier ministre en date du 9 février 2026 approuvant les quotas pilotes d’émissions de gaz à effet de serre pour la période 2025-2026.

Photo : CTV/CVN

Conformément à la décision, les quotas d'émissions de gaz à effet de serre seront répartis entre 34 centrales thermiques, 25 usines sidérurgiques et 51 cimenteries. Ces secteurs sont essentiels à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre et représentent une part importante des émissions nationales totales.

Le quota total d’émissions de gaz à effet de serre pour les installations pilotes en 2025 est de 243.082.392 tonnes d’équivalent CO₂ (CO₂e), et le quota total d’émissions de gaz à effet de serre pour les installations pilotes en 2026 est de 268.391.454 tonnes de CO₂e.

L’approbation des quotas pilotes d’émissions de gaz à effet de serre constitue une étape importante dans la feuille de route visant à construire et à exploiter un marché du carbone au Vietnam, conformément aux engagements internationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Lors de la 26e conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), le Vietnam s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et à réduire ses émissions mondiales de méthane de 30% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2020.

Dans le cadre des contributions déterminées au niveau national (CDN) de 2022, le Vietnam s’engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 15,8% sans condition et jusqu’à 43,5% avec le soutien international par rapport au scénario de statu quo d’ici à 2030.

VNA/CVN