Un expert russe souligne le potentiel de coopération entre la Russie et le Vietnam

Le D r . Anatoly Sokolov, de l'Institut d'études orientales, rattaché à l'Académie des sciences de Russie, a souligné le grand potentiel de renforcement et de diversification de la coopération entre la Russie et le Vietnam, fondé sur les bases solides d'une longue tradition d'amitié et de soutien mutuel.

Photo : VNA/CVN

Lors d'un échange accordé au reporter de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Moscou, à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie (30 janvier 1950-2025), le Dr Anatoly Sokolov a passé en revue des jalons marquants dans les relations bilatérales.

Ces dernières années, le dialogue politique régulier et de haut niveau a renforcé les relations Russie - Vietnam. Une dynamique importante pour la coopération entre les deux pays dans le nouveau contexte géopolitique a été générée par la visite d'État du président russe, Vladimir Poutine, au Vietnam en juin 2024 et sa rencontre avec le Premier ministre Pham Minh Chinh en marge du Sommet des BRICS en octobre 2024, la visite officielle du président de l'Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân en Russie en septembre 2024 et la récente visite du Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine en janvier 2025.

Selon le Dr. Anatoly Sokolov, les deux pays disposent de structures commerciales complémentaires. La Russie a donc besoin d'importer des produits agricoles et textiles vietnamiens, tandis que le Vietnam s'approvisionne en charbon, engrais et machines russes. La Russie constitue un point d'accès pour le Vietnam aux marchés de la Communauté des États indépendants (CEI) et de l'Union économique eurasiatique (UEE), tandis que le Vietnam sert de passerelle pour la Russie en Asie du Sud-Est et au sein de l'ASEAN.

Ces derniers temps, la coopération décentralisée entre les deux pays a été encouragée. Outre les domaines de l'investissement et du commerce, la coopération éducative se renforce également, avec 1.000 bourses d'études dans les universités russes accordées chaque année aux étudiants vietnamiens. Un projet prometteur a été mis en œuvre dans le cadre de la coopération entre les universités russes et vietnamiennes.

Le Docteur Sokolov est reconnu comme un expert dans les domaines sociaux du Vietnam et sur le Président Hô Chi Minh. Il a partagé que la traduction en russe de Truyên Kiêu de Nguyên Du et du Journal de Dang Thuy Trâm a marqué une étape essentielle dans l'exploration de l'histoire, de la culture et de la littérature vietnamiennes.

