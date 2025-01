95e anniversaire de la fondation du Parti : le secret d'un Parti à succès

>> Hô Chi Minh-Ville célèbre les 95 ans du Parti communiste du Vietnam

>> Le chef du parti Bloc d’avance de l’Inde salue les 95 années de succès du PCV

Photo : VNA/CVN

Renato Darsie a souligné que le Parti était né en 1930 dans le but d'unifier la ligne politique du pays pour expulser les colonialistes français occupants. Aujourd'hui, après 95 ans sous la direction du Parti, le Vietnam devient un pays prospère, libre, unifié et en paix avec tous les pays du monde.

L'œuvre Quelques questions théoriques et pratiques sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam du regretté secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, aide les communistes italiens et ceux du monde entier à comprendre pourquoi il est nécessaire de résumer la situation actuelle de la réalisation du socialisme au Vietnam. Le Parti communiste du Vietnam est déterminé à faire en sorte que certains des changements en cours entraînant la corruption et l’utilisation de l’image institutionnelle à des fins personnelles ne constituent plus des obstacles à la réalisation de la réforme nationale et à la rationalisation de l’appareil.

Selon lui, en plus des efforts pour continuer à mettre en œuvre le service national de santé publique, répondre aux demandes de salaires plus élevés et d'un système éducatif capable de former les jeunes pour l'avenir, le Vietnam devrait lutter politiquement contre la culture occidentale, qui a entraîné une grande partie de la jeunesse et de la société dans un individualisme pragmatique et matérialiste comme forme la plus élevée d’aspiration à un avenir meilleur pour la jeune génération.

Il a exprimé sa conviction que le Parti communiste du Vietnam continuera certainement à réussir à diriger le pays à l'ère de l'innovation, grâce au soutien et au consensus du peuple vietnamien.

VNA/CVN