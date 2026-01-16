Le Vietnam et Singapour boostent leur coopération en matière de 5G et de gouvernance de l'IA

Le ministre vietnamien des Sciences et Technologies, Nguyên Manh Hùng, et la ministre singapourienne du Développement numérique et de l’Information, Josephine Teo, ont discuté des mesures visant à dynamiser la coopération entre le Vietnam et Singapourien dans le développement de la 5G et la gouvernance de l'intelligence artificielle (IA), lors de leur rencontre le 16 janvier à Hanoï, en marge de la 6 e réunion des ministres du Numérique de l’ASEAN (ADGMIN).

Nguyên Manh Hùng a déclaré que le Vietnam avait développé un écosystème 5G complet, allant des infrastructures réseau (stations de base et réseaux centraux) aux applications, et a exprimé l'espoir que Singapour soutiendrait cet écosystème. Le Vietnam est le cinquième pays au monde à avoir atteint ce niveau et le premier de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) à exploiter un réseau de télécommunications contrôlé localement. Le Vietnam est prêt à soutenir Singapour dans son rôle de chef de file des efforts de l'ASEAN en matière d'IA, a-t-il affirmé.

Évaluant la coopération numérique Vietnam - Singapour, Nguyên Manh Hùng a déclaré qu'il était temps d'agir pour obtenir des résultats plus concrets. Il a exhorté chaque pays de l'ASEAN à se concentrer sur un secteur clé et à développer des initiatives modèles partageables à l'échelle régionale et mondiale, le Vietnam pouvant potentiellement jouer un rôle de premier plan dans le domaine de la 5G.

De son côté, la ministre singapourienne a salué l'efficacité du Vietnam dans l'organisation de la 6e réunion de l'ADGMIN, soulignant que la participation proactive et responsable des États membres de l'ASEAN est essentielle pour parvenir à des résultats concrets, au-delà des simples discussions politiques.

Elle a également félicité le Vietnam pour le déploiement rapide de la 5G, louant non seulement la couverture de son réseau, mais aussi le développement d'un écosystème complet d'appareils 5G.

Concernant la coopération en matière d'IA, Mme Josephine Teo a indiqué que Singapour préside actuellement le Groupe de travail sur la gouvernance de l'IA (GT-IA) au sein de l'ADGMIN. Singapour met en œuvre des mesures de gouvernance de l'IA plus spécifiques, notamment le développement d'outils de mesure, d'évaluation et de test. Le pays a lancé un programme national d'évaluation et de test de l'IA en réponse au déploiement croissant de cette technologie.

Elle a souligné que cette approche serait d'autant plus précieuse si elle était étendue à l'ensemble de l'ASEAN, contribuant ainsi à renforcer la gouvernance de l'IA dans la région de manière coordonnée.

L'Assemblée nationale vietnamienne a récemment adopté la loi sur l'IA, qui définit l'IA comme une "infrastructure intelligente", composante essentielle de l'infrastructure numérique nationale, a déclaré le ministre vietnamien Nguyên Manh Hùng, précisant que le Vietnam envisage l'IA comme un outil pour relever des défis spécifiques.

Selon le ministre vietnamienne, l'IA doit être testée non seulement sur le plan technique, mais aussi dans des scénarios concrets et en conditions contrôlées. Forte de sa population nombreuse et de la diversité de ses défis pratiques, le Vietnam est bien placé pour servir de terrain d'expérimentation pour l'IA.

Exprimant son admiration pour l'approche vietnamienne "Le problème d'abord, l'IA ensuite", Mme Josephine Teo a déclaré que l'IA devait répondre aux défis du monde réel - et non se contenter de faire étalage de technologies - pour parvenir à un développement durable.

La 6e réunion de l'ADGMIN, placée sous le thème "L'ASEAN adaptative : de la connectivité infrastructurelle à la connectivité intelligente", s'est tenue à Hanoï du 12 au 16 janvier. En tant que mécanisme de coopération ministérielle clé dans le secteur numérique, la réunion a examiné les progrès des cadres et initiatives de coopération numérique régionale et discuté des orientations futures de la collaboration.

Elle a porté sur des questions essentielles telles que la transformation numérique, l'économie numérique, l'interconnexion des infrastructures et les plateformes numériques, la gouvernance des données, l'IA, la cybersécurité et le renforcement de la coopération entre l'ASEAN et ses partenaires de dialogue et organisations internationales.

