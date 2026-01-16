Conférence de presse sur les principales innovations du XIVe Congrès national du PCV au Laos

L’ambassade du Vietnam au Laos a tenu le 16 janvier une conférence de presse à Vientiane afin de fournir aux médias lao des informations officielles et actualisées sur le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), la mise en œuvre de la Résolution du XIII e Congrès du Parti et les principales orientations, objectifs et tâches de développement pour la période à venir.

>> Congrès de sagesse, de renouvellement, de solidarité et de développement durable

>> XIVe Congrès national du Parti : Les Viêt kiêu expriment leur confiance et leurs ambitions pour le pays

>> XIVe Congrès national du Parti : faire rayonner les valeurs culturelles vietnamiennes

Photo : VNA/CVN

Lors de cet événement, après avoir passé en revue les résultats de la mise en œuvre de la résolution du XIIIe Congrès national du Parti, le chargé d’affaires de l’ambassade du Vietnam au Laos, Phan Minh Chiên, a informé les participants des préparatifs du XIVe Congrès national du Parti, soulignant son importance, ses principales orientations et directives, ainsi que les avancées majeures par rapport aux congrès précédents.

Concernant la période 2021-2025, il a souligné que le Vietnam a enregistré de nombreux succès notables, notamment le maintien de la stabilité macroéconomique, l'amélioration de la qualité de la croissance et la restructuration de son économie en vue de sa modernisation. Le pays a rationalisé l'appareil d'État, renforcé l'efficacité de la gouvernance, consolidé le système politique du niveau central au niveau local, renforcé la défense et la sécurité nationales, fermement préservé son indépendance, sa souveraineté et son intégrité territoriale, assuré l'ordre et la sécurité sociaux et réalisé d'importants progrès en matière de développement culturel, social et humain, tout en améliorant constamment le bien-être social et le niveau de vie.

Le Vietnam a continué de mener une politique étrangère indépendante et autonome, fondée sur la paix, l'amitié, la coopération et le développement, parallèlement à la diversification et à la multilatéralisation de ses relations extérieures. Les relations avec les pays et les partenaires, en particulier les grandes puissances, les principaux partenaires stratégiques et les amis traditionnels, se sont approfondies, stabilisées et renforcées. Notamment, le Vietnam et le Laos ont convenu d'enrichir davantage leurs relations, fondées sur une "grande amitié, une solidarité particulière, une coopération globale et une cohésion stratégique", ouvrant ainsi une nouvelle phase de la coopération bilatérale.

Phan Minh Chiên a souligné que le XIVe Congrès national du Parti est un événement politique historique qui marque un tournant majeur, le Vietnam entrant dans une nouvelle ère de développement national. Le congrès définira les orientations stratégiques à long terme visant à concrétiser l'aspiration à bâtir un Vietnam prospère et heureux, progressant résolument vers le socialisme. Ces orientations témoignent de la ferme détermination du Parti, du peuple et des forces armées à réaliser l'objectif d'un peuple prospère, d'une nation forte, démocratique, équitable et civilisée.

Le projet de rapport politique qui sera soumis au congrès réaffirme une vision stratégique à l'horizon 2020, avec pour objectif la transformation du Vietnam en un pays industrialisé à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030 et en un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

Le Congrès souligne l'importance d'un développement économique rapide mais durable, du renouvellement du modèle de croissance, de la promotion des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique, ainsi que d'un développement harmonieux entre l'économie, la société, la culture et la protection de l'environnement, tout en améliorant continuellement le bien-être matériel et spirituel de la population. Il réaffirme également le rôle essentiel de la construction et de la rectification du Parti, de la lutte contre la corruption, du développement du personnel et de la mise en place d'une armée populaire et de forces de sécurité publique révolutionnaires, régulières, d'élite et modernes.

En matière de politique étrangère, le projet de Rapport politique réaffirme la tradition diplomatique vietnamienne tout en intégrant l’autonomie comme élément central. Il réaffirme ainsi une politique étrangère indépendante, autonome, pacifique, coopérative et axée sur le développement, en phase avec le rayonnement croissant du pays. Le Vietnam continue d’accorder la plus haute priorité à la grande amitié, à la solidarité particulière, à la coopération globale et à la cohésion stratégique qui l’unissent au Laos.

Le XIVe Congrès national du Parti marque plusieurs avancées majeures : une vision et une approche stratégiques renouvelées ; une innovation majeure dans les documents du Parti grâce à l’intégration de trois rapports en un Rapport politique unique ; une gestion rigoureuse et décisive des questions de personnel ; des avancées institutionnelles et opérationnelles ; et une organisation moderne, avec le remplacement de tous les documents papier par des plateformes numériques, permettant aux délégués d’utiliser des tablettes et des logiciels spécialisés pour la consultation, le vote et les débats.

Photo : VNA/CVN

Dans le contexte de la relation privilégiée entre le Vietnam et le Laos, Phan Minh Chiên a invité les médias lao à collaborer étroitement avec leurs partenaires vietnamiens et l’ambassade du Vietnam au Laos afin d’assurer une large couverture du XIVe Congrès national du Parti et des réalisations de la coopération bilatérale.

Au nom des délégués et journalistes lao, Sakhone Phommalath, vice-président de la Commission de la propagande et de la formation du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao, a remercié l'ambassade du Vietnam pour l'organisation de ce congrès d'information, a salué les réalisations globales du Vietnam au cours de la période 2021-2025 et s'est dit convaincu que le XIVe Congrès national du Parti serait un succès et que le Vietnam mettrait efficacement en œuvre ses résolutions et ses avancées stratégiques.

VNA/CVN