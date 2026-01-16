Lancement de la construction de sa première usine de fabrication de puces

Le secrétaire général du PCV, Tô Lâm et le Premier ministre, Pham Minh Chinh, ont présidé, le 16 janvier au Parc technologique de Hoa Lac à Hanoï, la cérémonie de mise en chantier de la première usine de fabrication de puces semi-conductrices au Vietnam.

Ce projet majeur marque une étape historique en dotant le pays de capacités de production domestique, jetant ainsi les bases pour maîtriser les technologies de pointe et développer un écosystème de semi-conducteurs.

Mis en œuvre par le groupe Viettel, conformément aux orientations du ministère de la Défense et du gouvernement, ce complexe s'étend sur 27 ha. Véritable infrastructure nationale stratégique, ce site sera dédié à la recherche, à la conception, aux tests et, pour la première fois, à la production de puces.

Une fois opérationnelle, l’usine répondra aux besoins de secteurs industriels vitaux tels que l'aérospatiale, les télécommunications, l'Internet des objets (IoT), l'automobile, l'équipement médical et l'automatisation.

Le processus de production d’une puce repose sur six étapes clés : la définition du produit, la conception système, la conception détaillée, la fabrication (wafer fabrication), la mise en boîtier/test et l’intégration. Si le Vietnam est déjà présent sur cinq de ces étapes, la fabrication - phase la plus complexe et à forte valeur ajoutée - n'était pas encore réalisée sur le territoire. Cette usine permettra enfin de fermer le cycle de production localement.

Le PDG de Viettel, le général de division Tào Duc Thang, a affirmé que l'objectif était d'achever la construction et le transfert technologique d'ici fin 2027 pour débuter la production expérimentale, avant d'optimiser les procédés et de viser des technologies plus avancées entre 2028 et 2030.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que ce projet représentait un jalon stratégique démontrant la détermination du Vietnam à s'intégrer profondément dans la chaîne de valeur mondiale, conformément à la Stratégie nationale pour les semi-conducteurs d'ici 2030 et vision à l'horizon 2050.

Pour l’heure, dans un marché mondial de 2.300 milliards de dollars, l'industrie de semi-conducteur n'est pas qu'un simple secteur économique. Elle est devenue un enjeu géopolitique et de sécurité nationale, ainsi qu'un symbole de la puissance technologique de chaque pays. Le pays dispose déjà d'un cadre légal solide avec 12 lois dédiées à l'innovation et à la transformation numérique et compte près de 60 entreprises de conception, se classant au 3e rang mondial pour l'exportation de puces vers les États-Unis.

Affirmant que le Vietnam est une destination émergente pour la restructuration des chaînes d'approvisionnement mondiales avec la présence de géants comme Intel, Samsung, NVIDIA ou ASML, le chef du gouvernement a exhorté Viettel à piloter ce projet avec rigueur. Le groupe doit maîtriser les technologies de base, soutenir les startups et les universités, et transformer ce site en un centre de formation d'excellence pour contribuer à l'objectif national de former 50.000 ingénieurs en semi-conducteurs d'ici 2030. Ce passage de l'assemblage à la création renforcera la position du Vietnam dans l'ère numérique.

