Le Premier ministre préside une réunion sur le Centre financier international au Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité de pilotage du Centre financier international au Vietnam, a présidé le 16 janvier à Hanoï la première réunion de ce comité afin de faire le point sur la mise en œuvre des conclusions et directives du Bureau politique.

La réunion a également porté sur les plans de construction, d’exploitation et de développement du Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, ainsi que sur le cadre juridique, les mécanismes spécifiques et les règlements de fonctionnement applicables à ce pôle financier.

Dans son allocution d’ouverture, le chef du gouvernement a souligné que, dans un contexte de mutations rapides et imprévisibles de l’économie mondiale, le Vietnam doit impérativement redéfinir son positionnement au sein du réseau financier international.

Il a insisté sur la nécessité d’un changement de paradigme, passant d’une simple "participation" à une "création de position", d’une approche fragmentée à une approche écosystémique, et d’avantages isolés à un ensemble cohérent fondé sur des institutions performantes, une gouvernance professionnelle, une main-d’œuvre d’élite, des infrastructures synchronisées et des services de classe mondiale.

Le Premier ministre a exhorté les membres du comité à faire preuve d’audace et de responsabilité, tout en évitant toute précipitation, subjectivité ou imitation mécanique de modèles étrangers, afin d’assurer une mise en œuvre adaptée aux réalités vietnamiennes et conforme aux principes de l’État de droit, de la transparence, de l’intégrité et aux normes internationales.

Les discussions ont porté sur plusieurs axes prioritaires, notamment le perfectionnement des mécanismes et politiques, le développement des infrastructures, la formation des ressources humaines, ainsi que le renforcement de la coopération et de la connectivité avec les grands centres financiers internationaux.

Avec la devise "Pensée de rupture - Action déterminée - Résultats concrets", le comité de pilotage est appelé à jouer un rôle moteur et pionnier pour concrétiser l’ambition de bâtir un centre financier international moderne, transparent et efficace, permettant au Vietnam d’affirmer sa stature, ses capacités et son rôle au sein du réseau financier mondial, avec pour objectif de figurer parmi les 75 premiers centres financiers mondiaux et des 25 premiers de la région Asie-Pacifique d’ici 2035.

