Nations unies

Le dirigeant Tô Lâm prononce un discours lors du débat général de la 79e session de l’Assemblée générale

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, a prononcé un discours lors du débat général de la 79 e session de l’Assemblée générale de l’ONU, qui s’est ouvert le 24 septembre (heure locale) à New York, aux États-Unis,

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, Tô Lâm, a prononcé un discours lors du débat général de la 79e session de l’Assemblée générale de l’ONU, qui s’est ouvert le 24 septembre (heure locale) à New York, aux États-Unis, sous le thème "Ne laisser personne de côté : agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures".

Le discours du dirigeant vietnamien a véhiculé un message fort et global pour renforcer le multilatéralisme, agir ensemble pour créer un avenir de paix, de stabilité, de prospérité et de durabilité pour tous les peuples.

Estimant que le monde traversait des changements historiques, Tô Lâm a déclaré que la paix, la coopération et le développement étaient confrontés à des difficultés et à des défis nouveaux et plus graves, que les défis de sécurité non traditionnels faisaient reculer les efforts de développement de l’humanité.

Dans ce contexte, il a appelé les pays à renforcer leur solidarité, à agir ensemble, à coopérer étroitement et à promouvoir fortement le rôle des institutions mondiales, en particulier l'ONU et les organisations régionales, dont l'ASEAN, afin d’atteindre l’objectif le plus élevé : mettre fin aux guerres, éliminer toutes les formes d’oppression et d’exploitation, créer la paix, construire un monde meilleur et apporter le bonheur à l’humanité.

Il a souligné que la paix et la stabilité étaient la base de la création d'un avenir prospère et que les pays, en particulier les grands pays, devaient se conformer au droit international, à la Charte des Nations unies, et se comporter de manière responsable, respecter leurs engagements, contribuer au travail commun, consolider la solidarité, la sincérité, la confiance, promouvoir le dialogue et éliminer la confrontation.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, il est nécessaire de mobiliser et d'utiliser efficacement toutes les ressources pour le développement, en donnant la priorité aux zones difficiles dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD), de soutenir les pays en développement avec des capitaux préférentiels, le transfert de technologies avancées, la formation de ressources humaines de haute qualité, la facilitation des investissements et du commerce et la réduction du fardeau de la dette.

Appelant à la mise en place rapide de cadres de gouvernance mondiale intelligents, Tô Lâm a souligné la nécessité d'une vision à long terme en matière de sciences et de technologies, en particulier les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, de la promotion du développement, des efforts proactifs pour prévenir et repousser les menaces à la paix, au développement durable et à l’humanité.

Une nouvelle réflexion et des efforts sont aussi nécessaires pour promouvoir la transformation, en se concentrant sur la transformation numérique, la transition verte et la transformation de la gouvernance mondiale, aidant ainsi les pays à accroître leur résilience. La réforme des mécanismes multilatéraux doit garantir une meilleure représentation, l’équité, la transparence, l’efficacité et la préparation pour l’avenir. En même temps, il est nécessaire de placer les personnes dans une position centrale, dans laquelle une attention particulière doit être accordée à l'investissement et au développement intégral de la jeune génération tant dans le savoir que dans la culture, sur la base de valeurs communes et d'un sens des responsabilités et du dévouement.

VNA/CVN