La ville chinoise de Chongqing prête à renforcer la coopération avec les localités vietnamiennes

Photo : VNA/CVN

Lors de la réception, Nguyên Minh Hang a affirmé que le Vietnam attachait de l'importance au développement du partenariat stratégique intégral et à la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine.

Elle a également annoncé l'ouverture prochaine d'un consulat général du Vietnam à Chongqing, exprimant son souhait que la ville chinoise continue à promouvoir la coopération et à renforcer les échanges de délégations avec les localités vietnamiennes, y compris Hô Chi Minh-Ville.

De plus, elle a suggéré à la ville d'ouvrir ses portes aux produits agricoles du Vietnam, de créer des conditions favorables pour les entreprises vietnamiennes de transiter leurs marchandises via Chongqing vers le marché européen, et de continuer à soutenir et à promouvoir la coopération dans le domaine du tourisme et des échanges entre les peuples.

Pour sa part, Zheng Xiangdong a affirmé sa volonté de renforcer davantage les activités de coopération avec les localités vietnamiennes, y compris Hô Chi Minh-Ville.

Chongqing crée toujours des conditions favorables pour que les produits vietnamiens entrent sur son marché, a-t-il déclaré. Actuellement, les produits agricoles vietnamiens tels que le café et les bananes se vendent bien sur ce marché.

VNA/CVN