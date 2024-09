Le dirigeant Tô Lâm rencontre les présidents bulgare, finlandais et le prince héritier du Koweït

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, a rencontré le président bulgare, Roumen Radev, le président finlandais, Alexander Stubb, et le prince héritier du Koweït, Cheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah.

À l'occasion de sa participation au Sommet de l’avenir, à la 79e session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, aux États-Unis, le 24 septembre (heure locale), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, a rencontré le président bulgare, Roumen Radev, le président finlandais, Alexander Stubb, et le prince héritier du Koweït, Cheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec le président bulgare, le dirigeant Tô Lâm a affirmé que le Vietnam souhaitait renforcer la coopération multiforme avec la Bulgarie. Il a salué le plan du président bulgare de se rendre prochainement au Vietnam.

Il a proposé que les deux parties se coordonnent pour tirer efficacement parti de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) pour promouvoir les relations bilatérales. Il a également souhaité que la Bulgarie exhorte des pays membres de l'UE à ratifier bientôt l'accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’UE (EVIPA), ainsi que la Commission européenne (CE) à supprimer bientôt le "carton jaune" pour les exportations de produits de la pêche du Vietnam.

Le président bulgare a affirmé que son pays continuerait à renforcer ses relations avec le Vietnam dans des domaines tels que la santé, la biotechnologie, les technologies de l'information, l'agriculture, l'environnement et la gestion des ressources naturelles... Roumen Radev a ajouté que la Bulgarie était prêt à accueillir des travailleurs vietnamiens pour travailler sur son sol.

Les deux parties ont convenu de se coordonner pour organiser des activités culturelles et artistiques pour célébrer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2025.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec le président finlandais, le dirigeant Tô Lâm a déclaré que le Vietnam attachait de l’importance au développement de l'amitié traditionnelle et de la coopération multiforme avec la Finlande.

Il a proposé que les deux parties continuent de maintenir et de promouvoir l'échange de délégations à tous les niveaux, de continuer à renforcer l'efficacité des mécanismes de coopération bilatérale, d’intensifier la coopération dans l'éducation - formation et les échanges culturels et sportifs afin d'améliorer la compréhension mutuelle et de consolider l'amitié entre les deux peuples, tout en continuant à prêter attention à la situation en Mer Orientale et à soutenir les droits et intérêts légitimes des pays conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Le président finlandais a affirmé que son pays attachait toujours de l'importance au renforcement de la coopération avec le Vietnam et continuerait d'encourager les entreprises finlandaises à investir au Vietnam dans des domaines potentiels tels que les télécommunications et la production d'énergies renouvelables, le traitement de l'eau, la technologie forestière et les technologies de l'information.

Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer la coopération et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux, notamment aux Nations Unies et dans le cadre de coopération ASEAN-UE.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec le prince héritier du Koweït, le dirigeant Tô Lâm a affirmé que le Vietnam souhaitait promouvoir l’amitié et la coopération multiforme avec le Koweït. Il a proposé que les deux parties continuent à échanger des délégations à tous les niveaux et de déployer efficacement les mécanismes de coopération disponibles. Il a souligné que le Vietnam était prêt à accueillir les entreprises koweïtiennes pour investir sur son sol, dans de nouveaux domaines tels que la croissance verte, la réponse au changement climatique et l'alimentation halal.

Le prince héritier du Koweït a affirmé que le Koweït considérait le Vietnam comme l'un des principaux partenaires en Asie du Sud-Est, était prêt à élargir la coopération avec le Vietnam dans les domaines du tourisme, du travail et de l’alimentation halal, et soutenait le Vietnam à renforcer sa coopération avec le Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Le prince héritier du Koweït s’est mis d’accord pour travailler avec le Vietnam afin de traiter les problèmes au complexe de raffinage et de pétrochimie de Nghi Son, considérant qu'il s'agissait d'un projet significatif qui symbolise le succès des relations bilatérales.

VNA/CVN