Le dirigeant vietnamien reçoit la directrice générale du FMI

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a reçu le 24 septembre la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, dans le cadre de sa participation à la 79 e session de l'Assemblée générale de l'ONU et de ses activités à New York, aux États-Unis.

Lors de la rencontre, la directrice générale du FMI a déclaré que le Vietnam et l'ASEAN étaient des points positifs de l'économie mondiale, en particulier pendant les périodes difficiles où l'économie mondiale était confrontée à des chocs.

La résilience, l’adaptation et le maintien de la croissance économique du Vietnam ont été soutenus par deux piliers solides qui ont été consolidés pendant des décennies, a-t-elle déclaré. Il s’agit d’une institution forte, de plus en plus complète, et d’une approche qui donne la priorité à la croissance tout en garantissant l’inclusion dans la planification des politiques macroéconomiques.

Elle a exprimé l'espoir que le Vietnam puisse rejoindre le FMI pour partager ses expériences et ses réussites économiques avec d'autres pays, en particulier avec les partenaires de la région africaine.

Elle a déclaré que tout au long du parcours de développement du pays, le FMI était un bon ami et un bon partenaire, aidant le Vietnam à améliorer la qualité de sa croissance. Elle a également affirmé l'engagement du FMI à aider le Vietnam à atteindre l'objectif de développement du pays de devenir un pays développé et à revenu élevé d'ici 2045.

Pour sa part, le dirigeant Tô Lâm a félicité Mme Georgieva, à l'occasion du 80e anniversaire de la création du FMI. Il a apprécié le rôle important du FMI dans la surveillance de la stabilité macroéconomique des économies, en conseillant les pays dans l'élaboration de politiques visant à stabiliser le système financier et monétaire, à réduire la pauvreté et à parvenir à une croissance économique durable, équilibrée et inclusive, et à répondre au changement climatique.

Il a demandé au FMI de continuer à aider le Vietnam à promouvoir la restructuration économique, à réformer le modèle de croissance, à mener à bien la transformation numérique et la transition verte, et à développer de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, tout en garantissant la sécurité sociale et en éliminant la pauvreté dans l'esprit de placer l'humain au centre et de ne laisser personne de côté.

Le dirigeant Tô Lâm a réaffirmé le ferme engagement du Vietnam à continuer de promouvoir son rôle et sa responsabilité dans la résolution des problèmes mondiaux, pour un monde de paix et de prospérité.

CVN