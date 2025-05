La Thaïlande vise à réduire son déficit commercial avec les États-Unis

La Thaïlande prévoit de réduire son excédent commercial avec les États-Unis de 15 milliards de dollars par an, soit d'un tiers, grâce à ses récentes initiatives visant à prévenir l'utilisation abusive des règles d'origine pour les exportations, selon le vice-Premier ministre et ministre des Finances thaïlandais, Pichai Chunhavajira.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le gouvernement thaïlandais s'est engagé à traduire en actes un certain nombre de politiques de lutte contre le contournement des règles commerciales afin de garantir l'établissement d'un partenariat commercial et d'investissement à long terme, juste et équilibré avec les États-Unis, a déclaré Pichai Chunhavajira lors d'une conférence de la Chambre de commerce américaine à Bangkok le 20 mai.

Cette réduction représenterait environ un tiers de l'excédent commercial de la Thaïlande avec les États-Unis, qui s'élevait à 46 milliards de dollars l'an dernier.

La Thaïlande a soumis un cadre de propositions à l'administration Donald Trump pour lancer des négociations officielles visant à éviter l'imposition de droits de douane de 36% sur ses marchandises, qui pourraient entrer en vigueur début juillet si aucun accord n'est trouvé.

Les propositions thaïlandaises, notamment des mesures visant à lutter contre la réorientation des échanges commerciaux des entreprises chinoises, la réduction des barrières tarifaires et non tarifaires et l'augmentation des investissements, pourraient être bénéfiques pour les deux pays, a-t-il déclaré.

Selon Nalinee Taveesin, présidente des représentants commerciaux de la Thaïlande, les entreprises thaïlandaises pourraient prochainement investir au moins 2 milliards de dollars aux États-Unis. Ce pays d'Asie du Sud-Est a également exprimé son intérêt pour un projet de gazoduc de grande envergure en Alaska, soutenu par le président Donald Trump.

