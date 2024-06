Ouverture des Championnats d'Asie du Sud-Est d'aviron et de canoë sprint seniors, U19 et U23

Les Championnats d'Asie du Sud-Est d'aviron et de canoë sprint seniors, des moins de 19 ans (U19) et des moins de 23 ans (U23) 2024 ont débuté le 27 juin dans la ville portuaire de Hai Phong, au Nord.

Organisés par le Service municipal de la culture et des sports de Hai Phong et la Fédération vietnamienne de canoë, d'aviron et de voile, ces championnats voient la participation de plus de 500 sportifs, officiels et entraîneurs de sept pays d’Asie du Sud-Est que sont le Cambodge, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Selon Rangsan Wongsan, président de la Fédération d'aviron d'Asie du Sud-Est, l’événement permet aux sportifs participants de perfectionner leurs compétences avant les Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games) en Thaïlande en 2025.

Les compétitions d’aviron auront lieu les 28, 29 et 30 juin.

VNA/CVN