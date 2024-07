Le Vietnam a déjà 15 qualifiés pour les JO de Paris 2024

Photo : VNA/CVN

La Fédération mondiale de tir à l’arc a annoncé récemment que la Vietnamienne Dô Thi Anh Nguyêt fait partie des cinq derniers archers à avoir décroché leur qualification pour les JO de Paris cet été, sur la base de leur classement mondial en individuel.

Dô Thi Anh Nguyêt est classée haut dans le classement mondial grâce à ses bonnes performances aux championnats d’Asie 2023 (27 points), aux Jeux asiatiques 2019 (21 points), aux championnats du monde 2023 (20 points) et aux éliminatoires olympiques en Asie 2023 (17 points).

Ce sera sa deuxième aventure olympique. Aux JO de Tokyo 2020, elle était la plus jeune membre de la délégation sportive vietnamienne. Cette année, elle sera le deuxième archer vietnamien à concourir à Paris, aux côtés de Lê Quôc Phong.

En France, Anh Nguyêt et Quôc Phong seront opposés à 128 archers (64 par sexe) sur cinq épreuves. Ils concourront en individuel et en paires mixtes.

Une place pour l’universalité

En natation, Vo Thi My Tiên a été désignée par la Fédération internationale de natation (FINA) comme la nageuse vietnamienne qui bénéficiera d’une place pour l’universalité (quotas favorisant le développement du sport, en offrant des chances égales à des pays émergents) pour participer aux JO de Paris.

Cette jeune femme de 19 ans, originaire de la province de Long An dans le Sud du Vietnam, est également la seule nageuse vietnamienne à avoir atteint les minimas olympiques et à avoir déjà pris part aux Championnats du monde de natation en 2023. Une condition obligatoire pour obtenir cette précieuse wild card en vue des prochains Jeux.

Photo : VNA/CVN

Actuellement N°1 de la natation vietnamienne après les éliminatoires olympiques, avec 775 points, Vo Thi My Tiên devance de peu la talentueuse Nguyên Thuy Hiên, âgée d’à peine de 15 ans, qui totalise 769 points.

Grâce aux places pour l’universalité attribuées par le Comité international olympique (CIO), le Vietnam a pu aligner des nageuses lors des deux dernières éditions olympiques, à Tokyo en 2020 et à Paris en 2024, favorisant ainsi la diversité et l’inclusion au plus haut niveau de la compétition.

Le Vietnam a donc d’ores et déjà décroché 15 qualifications pour les JO de Paris : Nguyên Thi Thât (cyclisme), Trinh Thu Vinh, Lê Thi Mông Tuyên (tir sportif), Vo Thi Kim Anh, Hà Thi Linh (boxe), Nguyên Huy Hoàng, Vo Thi My Tiên (natation), Trinh Van Vinh (haltérophilie), Nguyên Thùy Linh, Lê Duc Phat (badminton), Nguyên Thi Huong (canoë-kayak), Pham Thi Huê (aviron), Lê Quôc Phong, Dô Thi Anh Nguyêt (tir à l’arc) et Hoàng Thi Tinh (karaté).

Si le pays a atteint son objectif de 12-15 qualifications, ses équipes des différents sports collectifs n’ont pas encore réussi à assurer leur participation. Le Vietnam ne dispose pour l’instant que de places individuelles.

En route vers la France

L’Autorité sportive du Vietnam (ASV) est actuellement en train d’élaborer un plan pour constituer la délégation sportive vietnamienne qui participera à ces Jeux en France. Ce plan sera ensuite soumis à l’approbation de la direction du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

En plus de respecter les réglementations générales fixées par les organisateurs français concernant le nombre d’athlètes qualifiés, les wild cards et les encadrants, l’ASV doit sélectionner avec soin les membres de la délégation et leurs rôles respectifs. Les responsables du ministère ont demandé que la sélection du personnel de la délégation nationale pour Paris 2024 accorde la priorité aux médecins et aux cadres pouvant apporter le meilleur soutien aux athlètes pour qu’ils obtiennent les meilleurs résultats, tout en remplissant les missions communes de la délégation.

Avant son départ pour la France, la délégation sportive vietnamienne organisera une cérémonie de départ à Hanoï. L’envolée vers Paris est prévue le 23 juillet, bien que certaines équipes puissent s’y rendre plus tôt pour se préparer. Le village olympique s’ouvrira le 20 juillet, permettant ainsi aux délégations de s’y installer et de se préparer avant le début des épreuves.

Phuong Nga/CVN