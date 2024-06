Des milliers de personnes participent à la course "Pour une communauté sans drogue"

Dans la matinée du 30 juin, la course à pied "Mille pas - Une détermination - Pour une communauté sans drogue" a eu lieu autour du lac Hoàn Kiêm (Epée restituée) à Hanoï.

Photo : Thanh Tùng/VNA/CVN

Près de 2.000 officiers, soldats de forces spécialisées dans la lutte contre la drogue, habitants de la capitale, sportifs amateurs... ont participé à l'événement pour envoyer le message de développer le mouvement de la pratique sportive, vers un mode de vie sain, en disant non à la drogue.

La course faisait partie d'une série d'activités de communication anti-drogue sur le thème "Détermination partagée - Pour une communauté sans drogue", en écho au Mois d'action de prévention et de lutte contre la drogue 2024, organisées par la Police d’enquête sur les crimes liés à la drogue (C04, ministère de la Police), en coordination avec le Comité populaire de Hanoï.

La course comportait deux distances : 1,7 km et 5,1 km. Tous les coureurs qui ont parcouru la distance dans le temps prescrit ont reçu une médaille. Le comité d'organisation a aussi décerné des prix aux premiers, deuxièmes et troisièmes coureurs franchissant la ligne d'arrivée.

VNA/CVN