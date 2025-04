Côte d'Ivoire : nouvel appui budgétaire de 740 millions de dollars du FMI

Ce financement est destiné à évaluer des programmes économiques conclus avec le pays sur la période 2023-2026, a-t-il précisé à la sortie d'un entretien avec le vice-président ivoirien, Tiémoko Meyliet Koné. La délégation séjourne en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une mission de revue de programmes qui a débuté en mode virtuel le 24 mars et s'est poursuivie en présentiel à Abidjan pour s'achever mercredi. La Côte d'Ivoire a conclu avec le FMI deux programmes bénéficiant d'un soutien financier d'un montant total de 4,8 milliards de dollars. Le premier, le programme économique et financier, qui a commencé en 2023, vise à consolider la stabilité macroéconomique de la Côte d'Ivoire et la transformation structurelle de l'économie ivoirienne pour permettre au pays de rejoindre le cercle des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Le second programme, la Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD), a pour objectif de renforcer la résilience de l'économie ivoirienne face aux défis liés au changement climatique.

Xinhua/VNA/CVN