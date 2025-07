Le Vietnam et la Bulgarie renforcent leurs liens commerciaux et économiques à Plovdiv

Une rencontre d'affaires Vietnam-Bulgarie s'est tenue le 4 juillet au siège de la zone économique de Trakia (TEZ) à Plovdiv, la deuxième plus grande ville de Bulgarie, visant à renforcer les liens commerciaux et à soutenir l'accès des entreprises vietnamiennes au marché bulgare.

Co-organisé par l'ambassade du Vietnam en Bulgarie et l'antenne de la Chambre de commerce et d'industrie de Bulgarie à Plovdiv (BCCI-Plovdiv), l'événement faisait suite au Forum de coopération économique Vietnam - Bulgarie qui s'était déroulé le 3 juillet à Sofia. Il a réuni les représentants de 20 entreprises bulgares et de 10 entreprises vietnamiennes.

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution, l'ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyên Thi Minh Nguyêt a salué le soutien des autorités de Plovdiv et des dirigeants de la TEZ, qualifiant l'événement d'étape concrète dans la mise en œuvre des objectifs de coopération discutés à Sofia. Elle a exprimé l'espoir que les entreprises participantes transformeront les opportunités en accords commerciaux et projets d'investissement réels, renforçant ainsi le partenariat global entre le Vietnam et la Bulgarie.

Le président de la BCCI-Plovdiv, Simeon Tonev, a souligné les solides indicateurs économiques de Plovdiv : une croissance annuelle du PIB de plus de 5%, un taux de chômage inférieur à 3,5% et un revenu moyen par habitant dépassant les 10 000 euros. Il a mis en avant la force de la ville en tant que pôle éducatif, avec plus de 30 000 étudiants contribuant à une main-d'œuvre qualifiée dans les domaines de la technologie, de l'agriculture et de la santé. La BCCI-Plovdiv, a-t-il affirmé, est prête à servir de passerelle pour une collaboration commerciale à long terme.

Le Pdg de la TEZ, Plamen Panchev, a indiqué que juste avant l'événement, le gouvernement bulgare s'était mobilisé pour assurer un soutien maximal à la délégation vietnamienne. Avec plus de 300 entreprises et 70 000 employés, la TEZ est l'une des plus grandes zones industrielles de Bulgarie, dotée d'infrastructures modernes, de liaisons de transport stratégiques et de partenariats solides avec des établissements d'enseignement, a-t-il déclaré, ajoutant que ces facteurs la rendent attractive pour les investisseurs vietnamiens.

A cette occasion, les entreprises vietnamiennes ont soulevé des questions sur l'innovation, les mesures incitatives et la collaboration en matière de formation. Plamen Panchev a souligné la priorité que la TEZ accorde à l'innovation, citant un récent forum international avec la participation de la Commission européenne et d'entreprises régionales. Parmi les initiatives clés figure une technologie de traitement de l'eau brevetée à l'échelle mondiale.

La TEZ a exprimé son désir de collaborer avec les centres d'innovation vietnamiens et de lancer des programmes de formation professionnelle conjoints avec des universités vietnamiennes. Ces initiatives s'appuieraient sur les partenariats existants avec l'Université de Plovdiv et l'Université technique de Plovdiv.

Concernant sa politique d'investissement, la TEZ a rappelé les incitations bulgares destinées aux investisseurs étrangers. Celles-ci incluent un soutien aux cotisations sociales pour les projets de plus de 10 millions de leva (environ 6,01 millions de dollars), ainsi qu'un remboursement partiel du capital pour les investissements dépassant 100 millions de leva.

L'événement s'est achevé par des rencontres B2B entre entreprises vietnamiennes et bulgares, permettant d'explorer des pistes de coopération dans les secteurs de l'agriculture, des produits pharmaceutiques, des industries de haute technologie et du développement des ressources humaines.

VNA/CVN