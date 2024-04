La Thaïlande envisage d'augmenter l'aide humanitaire au Myanmar

>> La Thaïlande va travailler avec l'ASEAN pour aider le Myanmar

>> Vers une zone de sécurité humanitaire à sa frontière avec le Myanmar

Photo : AFP/VNA/CVN

Vendredi 19 avril, le porte-parole du ministère thaïlandais des Affaires étrangères, Nikorndej Balankura, a déclaré que la Thaïlande attachait une grande importance à la fourniture d'une aide humanitaire aux citoyens du Myanmar touchés par le conflit et qu'elle pouvait fournir davantage de soutien si nécessaire.

Le gouvernement thaïlandais envisagera également des solutions pour accroître l'aide humanitaire en se coordonnant avec les organisations internationales et civiles opérant le long de la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar.

La Thaïlande prévoit d'inviter ces organisations à partager leurs opinions la semaine prochaine, a déclaré Nikorndej, ajoutant que le pays continue de fournir une aide égale à toutes les parties.

Auparavant, le gouvernement thaïlandais avait livré 4.000 sacs de secours lors d'une cérémonie organisée par le ministère des Affaires étrangères au pont de l'amitié N°2 entre la Thaïlande et le Myanmar, dans la province de Tak, le 25 mars.

Les sacs de secours donnés par la Croix-Rouge thaïlandaise contenaient du riz, de la nourriture sèche et d'autres produits de première nécessité, et ont été livrés à la Croix-Rouge du Myanmar pour être distribués dans l'État de Kayin au Myanmar. Une aide a ensuite été apportée à environ 20.000 personnes vivant dans trois endroits différents des villes de Hpa-an et Kawkareik.

Nikorndej a en outre noté que le Premier ministre Srettha Thavisin avait ordonné la formation d'un comité chargé de surveiller la situation au Myanmar, qui tiendra sa première réunion la semaine prochaine.

Il a déclaré que la Thaïlande était prête à négocier avec toutes les parties au Myanmar pour trouver une solution au conflit en cours, et a réaffirmé le soutien de la Thaïlande au dialogue pour contribuer à rétablir la paix, la stabilité et l'unité dans ce pays voisin.

Le 17 avril, les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ont publié une déclaration commune exprimant leur inquiétude face à l'escalade du conflit armé au Myanmar. Le communiqué exprime des inquiétudes concernant la récente escalade des conflits, notamment dans la région de Myawaddy, dans l'État de Kayin, le long de la zone frontalière entre le Myanmar et la Thaïlande et dans l'État de Rakhine au Myanmar, provoquant le déplacement de civils.

Il a appelé toutes les parties à mettre immédiatement fin aux violences et à faire preuve d'un maximum de retenue, ainsi qu'à prendre toutes les mesures nécessaires pour désamorcer les tensions et assurer la sécurité de tous les civils, notamment les citoyens étrangers et ceux des pays membres de l'ASEAN.

VNA/CVN