Le Vietnam considère la Russie comme l’un de ses partenaires de premier rang

Photo : VNA/CVN

Le chef de l’État vietnamien a qualifié la visite du président Vladimir Poutine, la cinquième au Vietnam, d’un événement d’importance particulière au moment de la célébration du 30e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux des relations d’amitié Vietnam - Russie (1994-2024).

Il a remercié le président Vladimir Poutine d’avoir envoyé des félicitations à lui à l’occasion de son élection au poste de président du Vietnam. Le président Tô Lâm a félicité son homologue russe pour avoir gagné la grande confiance du peuple russe lors de l’élection présidentielle de mars 2024.

Saluant les réalisations importantes obtenues par le peuple russe sous la direction du président Vladimir Poutine, le président Tô Lâm a affirmé que le peuple vietnamien chérissait toujours le soutien et l’aide très cordiaux que le peuple russe avait apportés au Vietnam dans sa lutte pour l’indépendance et la réunification nationale d’hier et dans son œuvre d’édification et de défense nationales d’aujourd’hui.

Photo : VNA/CVN

Approfondir davantage le partenariat stratégique intégral

Déployant sa politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié et de coopération, le Vietnam considère la Russie comme l’un de ses partenaires de premier rang et souhaite approfondir davantage le partenariat stratégique intégral entre les deux pays, pour les intérêts des deux peuples et pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde, a déclaré M. Tô Lâm.

Remerciant le président Tô Lâm et le peuple vietnamien pour l’accueil plein d’estime et cordial réservée à lui et à sa délégation, le président Vladimir Poutine a affirmé que la Fédération de Russie prisait toujours l’amitié traditionnelle et la bonne coopération multiforme avec le Vietnam dans sa politique du "Regard vers l’Est".

Les deux pays ont valorisé les développements positifs dans les relations de coopération bilatérale ces dernières années, en particulier les réalisations de 30 ans de mise en œuvre du Traité sur les principes fondamentaux des relations amicales entre le Vietnam et la Russie, et maintenu des échanges et contacts réguliers. Le commerce bilatéral a connu une croissance positive grâce à la mise en œuvre efficace du mécanisme du Comité intergouvernemental et à l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA). Les deux pays ont collaboré étroitement au sein des forums internationaux.

Photo : VNA/CVN

La consolidation du partenariat stratégique intégral avec le Vietnam est une priorité absolue de la Russie dans la région Asie-Pacifique, a-t-il affirmé, espérant que cette visite promouvra le développement de la coopération multiforme et le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant aux relations politiques excellentes d’une grande confiance entre les deux pays.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer les échanges et dialogues politiques à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, à travers tous les canaux entre les partis, les États et les parlements, d’éduquer la jeune génération sur l’amitié traditionnelle entre les deux pays pour sans cesse consolider et promouvoir la confiance politique, créant ainsi une base favorable pour le renforcement de la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Les deux dirigeants ont apprécié la coopération active entre les deux pays dans les domaines comme l'éducation, la culture, les sciences et technologies. Ils ont également convenu d’élever l’efficacité de la coopération entre les localités jumelées, de renforcer les échanges entre les jeunes, d’élargir la coopération et la connectivité aérienne pour promouvoir le tourisme.

La Russie a accepté d’augmenter les bourses pour les étudiants vietnamiens, notamment ceux en sciences fondamentales, en art et en culture.

Les deux parties se sont accordées pour créer des conditions favorables au tourisme par la signature d’un accord visant à simplifier les procédures de visa pour les citoyens vietnamiens, promouvoir la coopération dans le domaine du travail par la conclusion d’un accord sur la formation professionnelle.

Les deux parties souhaitent promouvoir leur coopération dans la défense et la sécurité, surtout dans la réponse aux défis de sécurité non traditionnels, et collaborer étroitement dans les forums multilatéraux sur la défense et la sécurité, notamment dans les mécanismes dirigés par l’ASEAN tels que le Forum régional de l’ASEAN (ARF), le Sommet de l’Asie de l’Est (EAS), la Réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN Plus (ADMM+), conformément aux principes et aux dispositions du droit international.

Le Vietnam est prêt à promouvoir son rôle de passerelle entre la Russie et l’ASEAN, apportant une contribution positive et responsable à assurer la paix, la stabilité et le développement dans la région Asie-Pacifique et dans le monde.

Des questions internationales et régionales d’intérêt commun

Les deux dirigeants ont discuté d’un certain nombre de questions internationales et régionales d’intérêt commun, plaidant pour la construction d’un système de relations internationales démocratique et équitable, fondé sur le droit international et la Charte des Nations unies, sans menace ni recours à la force, sans ingérence dans les affaires intérieures des autres, la résolution pacifique des différends par voie pacifique.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont affirmé continuer de collaborer étroitement dans les forums multilatéraux, notamment les Nations unies et l’APEC, dans le cadre de coopération ASEAN - Russie, ASEAN - UEEA... ; soutenir le rôle central de l’ASEAN dans l’Asie-Pacifique ; continuer de renforcer le partenariat stratégique ASEAN - Russie pour les intérêts des deux pays, pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.

Le président Vladimir Poutine a affirmé que la Russie soutenait le Vietnam dans l’organisation de l’Année APEC 2027.

Concernant la Mer Orientale, les deux parties soutiennent le maintien de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol ; le non-recours à la menace ou à l’emploi de la force, la résolution pacifique des différends conformément aux principes de la Charte des Nations unies et du droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 ; la mise en œuvre pleine et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et la conclusion rapide d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC).

En ce qui concerne le conflit en Ukraine, le président Tô Lâm a réaffirmé la position du Vietnam en faveur du règlement des différends par des moyens pacifiques conformément au droit international et à la Charte des Nations unies, en tenant compte des intérêts légitimes des parties concernées ; et la disposition du Vietnam à participer aux efforts de médiation internationale impliquant les parties concernées pour rechercher une solution pacifique durable à la question ukrainienne.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont exprimé leur joie que les deux pays organiseront de nombreuses activités pour célébrer leurs fêtes majeures, en particulier les 75 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et les 50 ans de la réunification nationale du Vietnam. Le président Vladimir Poutine a invité le président Tô Lâm à assister au 80e anniversaire de la victoire sur le fascisme dans la Grande Guerre patriotique russe. Le président Tô Lâm a accepté l’invitation avec plaisir.

À l’issue de leur entretien, les deux présidents ont témoigné de l’échange d’une série de documents de coopération bilatérale dans les domaines de l’éducation et de la formation, des transports, de la justice, des douanes et de la finance, de la science et de la technologie, y compris l'accord intergouvernemental de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur.

VNA/CVN