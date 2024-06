Le Vietnam appelle à une mise en œuvre continue et de bonne volonté de la CNUDM de 1982

Dans son discours, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, chef de la délégation vietnamienne, a souligné le rôle et l’importance de la convention en tant que "Constitution des océans" - un document juridique complet qui réglemente toutes les activités des pays dans le domaine des mers et des océans, et une base importante pour la mise en œuvre de l’objectif de développement durable 14 des Nations unies sur la conservation et l’utilisation durable des océans, des mers et des ressources marines.

Il a souligné plusieurs défis apparus récemment dans le processus de mise en œuvre, tels que la pollution marine, la surexploitation des ressources marines, le développement de nouvelles technologies marines et l’émergence de divers types de crimes en mer, l’escalade des tensions régionales et les conflits unilatéraux, les actions des pays qui menacent la sûreté et la sécurité maritimes.

Concernant la Mer Orientale, le chef de la délégation vietnamienne a suggéré aux pays membres de mettre en œuvre des politiques maritimes de manière responsable et légale et de travailler ensemble pour assurer la paix, la stabilité, la prospérité et le développement durable.

Il a indiqué qu’un environnement pacifique et stable au service du développement durable en Mer Orientale ne peut être garanti que lorsque les pays établissent leurs zones maritimes conformément à la CNUDM de 1982 et exercent sérieusement leur souveraineté, leurs droits souverains et leur juridiction en vertu de la convention, tout en maintenant faire preuve de retenue pour résoudre conjointement les différends par des moyens pacifiques conformément au droit international, notamment à la Charte des Nations unies et à la CNUDM.

Le vice-ministre permanent Nguyên Minh Vu a affirmé que le Vietnam s’efforce toujours avec les pays de la région de promouvoir le respect de la convention, de mettre pleinement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et de négocier pour parvenir rapidement à un Code de conduite substantiel et efficace en Mer Orientale (COC) conforme au droit international.

Il a également estimé que les agences créées dans le cadre de la convention ont toutes apporté d’importantes contributions à l’établissement de l’ordre juridique dans le domaine maritime et océanique, au maintien de la paix et de la sécurité maritimes et à l’obtention de nombreux résultats au cours de l’année écoulée, faisant référence au Tribunal international du droit de la mer (TIDM), la Commission des limites du plateau continental (CLCS) et l’Autorité internationale des fonds marins (ISA).

Il a souligné le rôle du TIDM dans le règlement pacifique des différends liés à l’application et à l’interprétation de la convention, et a appelé les États membres à mettre sérieusement en œuvre ses jugements et décisions ainsi que les mécanismes de règlement des différends stipulés dans la convention.

La délégation vietnamienne a confirmé l’importance de déterminer le plateau continental au-delà de 200 milles marins pour délimiter les frontières entre les plateaux continentaux des pays membres et la zone internationale des fonds marins, créant ainsi les conditions d’une mise en œuvre pleine et efficace des règles de la convention sur la gestion et le partage équitable de bénéfices et de ressources minérales dans cette zone.

Sur cette base, le Vietnam appelle à des mesures pratiques pour accélérer le processus d’examen des rapports sur le plateau continental au-delà de 200 milles marins qui ont été soumis à la CLCS, a-t-il déclaré.

À cette occasion, la délégation vietnamienne a eu des réunions et des contacts avec le Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques de l’ONU, le président du TIDM, le président de la CLCS et des représentants de délégations étrangères, dont les Philippines, le Laos et la Malaisie, pour échanger des points de vue sur les questions. d’intérêt mutuel et promouvoir les activités de coopération dans les temps à venir.

