Potentiel de développement des relations Vietnam - Vatican

Ravi de rencontrer la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân, le pape Léon XIV a rappelé les développements positifs dans les relations entre le Vietnam et le Saint-Siège, notamment l’établissement du statut de Représentant permanent du Saint-Siège au Vietnam.

Le souverain pontife a exprimé le souhait de renforcer les échanges bilatéraux, en particulier par le biais du Groupe de travail mixte Vietnam - Vatican, afin de promouvoir davantage les relations, dans l’intérêt mutuel des deux parties et en réponse aux aspirations des catholiques vietnamiens.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a affirmé que le Vietnam attachait de l’importance à ses relations avec le Saint-Siège et était prêt à les approfondir. Elle a proposé que le pape continue à soutenir et à promouvoir ces bonnes relations, tout en encourageant la communauté catholique vietnamienne à contribuer activement au développement national, dans l’esprit des principes : "L'Église catholique du Vietnam accompagne la nation", "Un bon catholique est aussi un bon citoyen" et "Vivre l'Évangile au cœur de la nation pour le bonheur de ses compatriotes".

À cette occasion, la vice-présidente a transmis l’invitation des dirigeants vietnamiens au pape Léon XIV ainsi qu’aux responsables du Saint-Siège à se rendre prochainement au Vietnam.

Remerciant les dirigeants vietnamiens, le pape Léon XIV a exprimé son souhait d’effectuer une visite au Vietnam afin de manifester sa proximité avec l’Église catholique et les fidèles vietnamiens, et de contribuer au renforcement des relations bilatérales.

Le même jour, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a rencontré l’archevêque Paul Richard Gallagher, secrétaire du Saint-Siège pour les Relations avec les États et les organisations internationales.

Elle a suggéré que les deux parties continuent de maintenir le mécanisme efficace de Groupe de travail mixte Vietnam - Vatican, et que le Représentant permanent du Saint-Siège au Vietnam poursuive activement sa coopération avec les ministères, secteurs et localités vietnamiennes dans l’exercice de sa mission pastorale. Elle a souligné que le Vietnam continuerait à faciliter ses visites pastorales.

Félicitant le Vietnam pour ses réalisations socio-économiques, l’archevêque Paul Richard Gallagher s’est réjoui des progrès récents dans les relations Vietnam - Vatican. Il a affirmé que le Saint-Siège continuerait à promouvoir ces relations et était prêt à coopérer avec le Vietnam pour organiser des visites de haut niveau.

Lors de leur rencontre, les deux parties ont également échangé sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun.

