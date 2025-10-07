Le Vietnam accélère sa transformation numérique grâce à la Résolution N°57

Le Vietnam progresse rapidement vers les objectifs fixés par la Résolution N°57-NQ/TW du Politburo du Parti, une politique historique en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique nationale.

Photo : VNA/CVN

La résolution sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale constitue une stratégie fondamentale, identifiant ces domaines comme les piliers de l’ascension du Vietnam à l’ère numérique.

Parallèlement à la Résolution N°57-NQ/TW, le lancement du Programme national de transformation numérique et l’élaboration d’une loi sur la transformation numérique, qui doit être soumise à l’Assemblée nationale lors de sa prochaine session, constituent des avancées majeures dans l’élaboration d’un cadre juridique complet pour accompagner la transformation numérique du pays.

Forte dynamique politique depuis 2020

Afin de traduire ce document en mesures concrètes, le gouvernement et le Premier ministre ont mis en place une série de décisions stratégiques depuis 2020. Parmi les plus marquantes, on peut citer la décision N°749 du Premier ministre, qui approuve le Programme national de transformation numérique d’ici 2025, avec une vision à l’horizon 2030, reposant sur trois piliers : le gouvernement numérique, l’économie numérique et la société numérique. Parmi les mesures complémentaires figurent la décision N°942 sur la transition de l’e-administration vers un e-gouvernement, et la décision 411 sur la Stratégie nationale pour le développement de l’économie et de la société numériques.

La Résolution N°57-NQ/TW, en particulier, élève la science, la technologie et la transformation numérique au rang de piliers stratégiques nationaux. Le gouvernement a répondu par la résolution N°03 du 9 janvier 2025 et la Résolution N°71 du 1er avril 2025, qui détaillent des plans d’action spécifiques.

Fin septembre, sur les 679 tâches prévues par la Résolution N°71, 277 avaient été réalisées, dont 186 dans les délais, 91 en retard, 24 en retard et 378 en bonne voie. Dans le cadre du plan N°02-KH/BCDTW, 45 des 70 tâches étaient achevées, dont deux en retard et 23 en bonne voie.

Ces chiffres témoignent de la ferme détermination politique du Vietnam et des efforts coordonnés des ministères et des collectivités locales pour accélérer la transformation numérique. L’achèvement dans les délais de 186 tâches en 2025 témoigne d’avancées concrètes dans ce domaine.

S’attaquer aux obstacles institutionnels

Malgré ces avancées, la transformation numérique se heurte à d’importants obstacles, notamment des régimes juridiques et politiques obsolètes, en retard sur les besoins réels, une infrastructure numérique et des systèmes de données fragmentés, et une connectivité limitée. Le personnel informatique, notamment au niveau local, reste sous-équipé et peu qualifié.

De nombreuses entreprises, notamment les PME, sont confrontées aux coûts et aux obstacles technologiques liés à la transition numérique. La cybersécurité, la protection des données et le respect des droits des citoyens dans les espaces numériques demeurent des préoccupations majeures. Sans un cadre juridique solide et unifié, cette évolution pourrait s’essouffler, compromettant ainsi son potentiel de catalyseur de la croissance socio-économique.

Photo : VNA/CVN

Dans ce contexte, le ministère des Sciences et des Technologies est à l’origine de la Loi sur la transformation numérique visant à lever les obstacles réglementaires et à accélérer le processus.

Trân Quôc Tuân, responsable de la gestion des investissements à l’Autorité nationale de la transformation numérique du ministère des Sciences et des Technologies, a déclaré que le projet de loi désigne les infrastructures numériques, notamment les actifs numériques publics et industriels, comme des actifs nationaux stratégiques.

L’État privilégiera les dépenses budgétaires et mobilisera les capitaux privés pour construire et moderniser les infrastructures numériques de manière unifiée, sûre, durable et écologique, en privilégiant les projets socio-économiques à fort impact.

Le projet prévoit également des mesures incitatives pour faire de l’économie numérique un moteur de croissance majeur, en aidant les PME, les entreprises familiales et les coopératives dans leur transition numérique. Les investissements consacrés à la transformation numérique sont notamment déductibles de l’impôt sur les sociétés. Il favorise l’innovation, les plateformes numériques locales et une concurrence saine, tout en protégeant les droits et intérêts légitimes des consommateurs et des travailleurs dans le secteur numérique.

Ces dispositions visent à réduire les coûts à tous les niveaux des entreprises, notamment en matière d’infrastructures, leur permettant ainsi d’innover et de s’attaquer aux problèmes pratiques, a indiqué Trân Quôc Tuân.

Sur le plan technologique, le projet de loi présente le progrès des technologies numériques comme un accélérateur essentiel, mettant l’accent sur la R&D et la maîtrise des outils numériques de base. Il privilégie l’approvisionnement en biens et services numériques "Made in Vietnam" pour les projets soutenus par l’État, afin de soutenir les acteurs technologiques locaux et de stimuler l’innovation grâce à des solutions locales.

Concernant la cybersécurité, Trân Quôc Tuân a déclaré que le projet de loi impose le respect des règles existantes en matière de sécurité de l’information et de cybersécurité. Il énonce les obligations des plateformes numériques en matière de lutte contre les contenus toxiques, de protection des données et de préservation de la souveraineté numérique nationale.

Le projet consacre un chapitre complet à la société numérique, en mettant l’accent sur la protection des droits et des intérêts des citoyens en ligne. Il adopte une approche "privilégiant l’humain", garantissant les droits numériques et un large accès aux services essentiels tels que les identifiants numériques, les signatures et les comptes de transactions électroniques. Un soutien ciblé est accordé aux groupes vulnérables, tels que les enfants, les personnes handicapées et les minorités ethniques, avec des garanties pour les droits en ligne des enfants et des actions en faveur d’une culture numérique humaine et civilisée.

Ces mesures visent la "confiance numérique", permettant aux citoyens et aux entreprises d’accéder aux espaces numériques en toute confiance, tout en garantissant un accès équitable aux avantages de la transformation numérique.

À l’avenir, la mise en œuvre des mandats de la Résolution N°57-NQ/TW, ainsi que la promulgation et l’application de la Loi sur la transformation numérique, établiront une base juridique solide pour que tous les Vietnamiens puissent accéder à l’ère numérique et s’y épanouir de manière équitable, sûre et durable. Cela constitue une avancée décisive vers les objectifs du Vietnam : une croissance rapide et durable et une intégration mondiale renforcée à l’ère numérique.

VNA/CVN