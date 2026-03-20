Le Vietnam accélère le développement d'un écosystème d'intelligence artificielle autonome

Dans le cadre de la Résolution n°57-NQ/TW adoptée le 22 décembre 2024 par le Bureau politique, consacrée aux percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique, le Vietnam affiche une ambition claire : se hisser parmi les trois leaders de l’Asie du Sud-Est dans la recherche et le développement de l’intelligence artificielle (IA) d’ici 2030.

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Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Cette orientation stratégique est consolidée par la décision n°1131/QĐ-TTg, qui érige l’IA au rang de technologie prioritaire nationale, ainsi que par l’entrée en vigueur, prévue le 1er mars 2026, de la Loi sur l’intelligence artificielle. Ce cadre juridique inédit introduit un ensemble de mécanismes favorables à l’innovation, notamment le principe d’expérimentation encadrée, à travers le dispositif de "bac à sable" (sandbox), tout en renforçant la sécurité informatique et la protection des droits et intérêts légitimes des entreprises. Il prévoit également des incitations significatives en faveur de la recherche et du développement des infrastructures de calcul.

Dans cette course à l’innovation, le groupe VNPT s’affirme comme un pionnier en investissant massivement dans des modèles d’IA à grande échelle répondant aux exigences de souveraineté nationale. Fort d’un vivier de près de 200 experts, le groupe a déjà développé plus de 100 modèles spécialisés qui servent quotidiennement 40 millions d'usagers et des centaines d'entreprises. La création de l'entité VNPT AI fin 2025 témoigne de la volonté du groupe de réduire la dépendance technologique du pays vis-à-vis des plateformes étrangères dans les secteurs régaliens.

De son côté, le groupe FPT a fait de l’intelligence artificielle l’un de ses cinq axes prioritaires de développement. Fort de centres de recherche de pointe au Vietnam et au Japon, il a déjà déployé plus de 80 solutions d’IA dans des domaines variés. Cette dynamique d’innovation s’est récemment concrétisée par l’obtention d’un brevet à Taïwan (Chine) pour une technologie de machine learning intégrée à sa plateforme d’automatisation intelligente Akabot.

Cette solution permet de réduire le temps de traitement des documents administratifs de quinze minutes à moins d’une minute. À l’horizon 2030, FPT ambitionne de former 50.000 ingénieurs en IA, de servir la moitié de la population vietnamienne et d’atteindre 300 millions d’utilisateurs à l’échelle mondiale.

Parallèlement, les groupes Viettel et CMC viennent compléter cet écosystème en pleine structuration, à travers des projets d’envergure industrielle et infrastructurelle. Viettel intègre déjà l’IA dans la gestion de ses réseaux internationaux et a déployé le premier assistant juridique virtuel destiné au système judiciaire national. De son côté, CMC investit plus de 250 millions de dollars dans la construction d’un centre de données de grande capacité à Hô Chi Minh-Ville

VNA/CVN